Firma Avenier zahájila distribuci první zásilky 300.000 vakcín pro děti

Ilustrační foto - Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali 15. prosince 2021 očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky.

Ilustrační foto - Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali 15. prosince 2021 očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Společnost Avenier dnes zahájila rozvoz vakcín pro děti do ordinací pediatrů a na některá očkovací místa. První zásilka 300.000 dětských vakcín proti koronaviru byla do skladů společnosti Avenier přivezena v úterý. "Distribuce začala napříč republikou. Vakcíny pro děti dnes míří na 60 míst," řekl ČTK mluvčí společnosti Avenier Martin Nesrsta. Na očkování nyní mají nárok i děti ve věku pět až 11 let, jejich registrace začala v neděli.

Vakcíny pro děti dnes firma Avenier zaveze na šest desítek míst. "Z toho zhruba 55 míst představují pediatři, zbytek připadá na očkovací místa," uvedl Nesrsta. Podle něj bude distribuce pokračovat i v následujících pracovních dnech. "Objednávek od pediatrů máme něco přes 200 a postupně je před vánočními svátky uspokojíme," dodal.

Celkově jsou registrace pro očkování dětí otevřeny do 39 očkovacích míst, v některých krajích ale budou očkovat jen praktičtí lékaři pro děti a dorost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že zatím si vakcínu objednalo asi 120 z nich. Ordinací je přitom zhruba 2000. Objednáno bylo zatím 300.000 vakcín pro 150.000 dětí. V této věkové skupině je jich zhruba 800.000.

Očkování dětí ve věku od pěti do 11 let už ve středu zahájili zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici. Očkovací látky určené dětem, které mají proti běžné vakcíně asi třetinovou sílu, dostala nemocnice v úterý. Další nemocnice v Česku zahájí očkování dnes. Fakultní nemocnice Olomouc spustí očkování dětí příští týden v úterý, vakcíny budou zdravotníci aplikovat v budově dětské kliniky vždy v úterý a ve středu.

Menší děti bude možné nechat očkovat bez registrace v OC Černý Most

Bez předchozí registrace mohou rodiče nechat očkovat proti covidu-19 děti od pěti let od dnešních 14:00 v pražském obchodním centru Černý Most. Jde o první místo, kde není nutná registrace předem, řekl dnes dopoledne ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech třetinové síly proti očkovací látce pro dospělé dorazily do ČR v úterý, zatím je k dispozici 300.000 dávek. Distributor je dnes rozváží také do ordinací dětských lékařů.

O očkovací místa bez předchozí registrace byl v létě po otevření prvních v Praze, Brně a dalších městech velký zájem. Znovu se zvedl v říjnu, kdy vláda oznámila zpoplatnění preventivních testů na koronavirus, kterými se do té doby lidé mohli prokazovat jako covidovým certifikátem podobně jako dokladem o prodělané nemoci nebo očkování.

Od začátku listopadu se nově nechalo očkovat přes 518.000 lidí, v prosinci ale zájem klesl a v minulém týdnu zdravotníci v pracovní dny podávali mezi 6800 a 8200 prvních dávek. Většinu tak v současné době tvoří posilující dávky očkování, od začátku listopadu je dostalo přes 1,5 milionu lidí. Ve středu minulý týden jich bylo přes 81.000, v každý prosincový pracovní den přes 60.000.

S očkováním dětí ve věku pět až 11 let začala ve středu Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, vakcína byla podaná desítkám dětí. Celkové počty očkovaných dětí tohoto věku za středu data ministerstva zdravotnictví zatím nezobrazují.