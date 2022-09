Fiorentina s Barákem porazila Veronu, Neapol zdolala AC Milán

Řím - Fotbalisté Fiorentiny si po osmi soutěžních zápasech bez výhry připsali tři body, Veronu v 7. kole italské ligy porazili doma 2:0. Domácí Antonín Barák proti svému bývalému týmu odehrál 79 minut. Neapol zvítězila na hřišti AC Milán 2:1 a vede ligovou tabulku. Bergamo vyhrálo na hřišti AS Řím 1:0. Udine otočilo zápas s Interem Milán a vyhrálo popáté za sebou. Juventus prohrál s dosud poslední Monzou 0:1, Lazio Řím deklasovalo nováčka z Cremony 4:0.

Klub z Florencie nezažíval úspěšné období, v posledních osmi soutěžních zápasech zaznamenali tři prohry a pět remíz. Dnes šly "Fialky" do vedení v prvním poločase. Ikonému nechala obrana hostů prostor a francouzský záložník s míčem doběhl z vlastní půlky až do vápna, kde přesně vystřelil na přední tyč.

V úvodním dějství mohli domácí ještě zvýšit náskok z pokutového kopu, Biraghi však brankáře Verony nepřekonal. Gólman Montipo měl hodně práce i v 52. minutě, kdy skvěle vyrazil střelu Bonaventury. Fiorentina výhru potvrdila v 90. minutě brankou Gonzáleze.

AC Milán se utkal na San Siru s Neapolí a mohl na domácí půdě ve 13. minutě otevřít skóre. Giroudovu střelu ale vyrazil brankář hostů Meret na břevno. I přes převahu domácích šla do vedení v druhém dějství Neapol. Kvaracchelija si ve vápně obhodil Desta, jenž ho zastavil mimo rámec pravidel. Z pokutového kopu se prosadil Politano, jeho střela šla pod tělem brankáře Maignana.

V 69. minutě se Milánu podařilo vyrovnat díky francouzské kombinaci, Hernández připravil ideální příležitost Giroudovi, který neměl problém zakončit do prázdné branky. O několik minut později však opět vedli hosté, Rui centrem našel Simeoneho, který hlavičkou nedal Maignanovi šanci. V závěru druhého poločasu trefili domácí opět břevno, tentokrát ve skluzu střílel Kalulu.

Bergamo se dostalo do vedení v 35. minutě přesnou střelou Scalviniho. Hlavní postavou zápasu byl argentinský gólman Musso, který na konci první půle skvěle zasáhl u úniku Ibaňeze a Abrahama. Anglickému útočníkovi překazil gólovou radost i o pár momentů později, kdy vyrazil střelu z bezprostřední blízkosti. V 57. minutě měl Řím dle trenéra Mourinha kopat penaltu, která ale nařízena nebyla a domácí kouč za protesty obdržel červenou kartu.

Inter stejně jako v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Viktorie Plzeň, kde vyhrál 2:0, vstoupil do zápasu lépe. Do vedení se dostal již v 5. minutě, kdy se Barella trefil z přímého kopu. Udine se vrátilo do zápasu ve 23. minutě, kdy si centrovaný míč srazil do vlastní sítě Škriniar.

Udine zápas otočilo pět minut před koncem základní hrací doby. Deulofeu centrem z rohového kopu našel Bijola a slovinský fotbalista hlavou usměrnil míč do sítě. V třetí minutě nastavení výhru ještě pojistil hlavou Arslan, opět po centru Deulofeua. Inter Milán prohrál třetí venkovní ligové utkání v řadě. Udine vyrovnalo svůj nejlepší vstup do ligové sezony z roku 2000.

Nováček z Monzy si po změně trenéra připsal historicky první výhru v Serii A, doma porazil Juventus Turín 1:0. Ten dohrával od 40. minutě v deseti, jelikož se Di María v souboji ohnal po protihráči a za úder loktem do hrudi viděl červenou kartu. Vítězný gól padl v 74. minutě, za domácí se trefil dánský útočník Gytkjaer.

Lazio si bez problému poradilo s nováčkem z Cremony. V prvním poločase se dvakrát prosadil nejlepší střelec minulého ročníku Immobile a jednou Milinkovič-Savič. V druhé půli Pedro po přihrávce Immobileho upravil skóre zápasu na 4:0.

Italská fotbalová liga - 7. kolo:

Udine - Inter Milán 3:1 (22. vlastní Škriniar, 84. Bijol, 90.+3 Arslan - 5. Barella), Cremona - Lazio Řím 0:4 (7. a 21 z pen. Immobile, 45.+1 Milinkovič-Savič, 79. Pedro), Fiorentina - Hellas Verona 2:0 (13. Ikoné, 90. González), Monza - Juventus Turín 1:0 (74. Gytkjaer), AS Řím - Bergamo 0:1 (35. Scalvini), AC Milán - Neapol 1:2 (69. Giroud - 55. Politano z pen., 78. Simeone)

Tabulka:

1. Neapol 7 5 2 0 15:5 17 2. Bergamo 7 5 2 0 11:3 17 3. Udine 7 5 1 1 15:7 16 4. Lazio Řím 7 4 2 1 13:5 14 5. AC Milán 7 4 2 1 13:8 14 6. AS Řím 7 4 1 2 8:7 13 7. Inter Milán 7 4 0 3 13:11 12 8. Juventus Turín 7 2 4 1 9:5 10 9. FC Turín 7 3 1 3 6:7 10 10. Fiorentina 7 2 3 2 7:6 9 11. Sassuolo 7 2 3 2 5:8 9 12. Spezia 7 2 2 3 7:11 8 13. Salernitana 7 1 4 2 10:8 7 14. Empoli 7 1 4 2 6:7 7 15. Lecce 7 1 3 3 6:8 6 16. Boloňa 7 1 3 3 7:10 6 17. Hellas Verona 7 1 2 4 6:13 5 18. Monza 7 1 1 5 4:14 4 19. Cremona 7 0 2 5 5:14 2 20. Sampdoria Janov 7 0 2 5 4:13 2