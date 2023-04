Finsko se oficiálně stalo 31. členskou zemí NATO

Brusel/Helsinky - Finsko se dnes stalo 31. členem Severoatlantické aliance, kam se rozhodlo vstoupit vloni v reakci na ruský vpád na Ukrajinu. Americký ministr zahraniční Antony Blinken převzal v Bruselu přístupový dokument podepsaný jeho finským protějškem Pekkou Haavistem, čímž pro skandinávskou zemi oficiálně skončil přijímací proces.

Fotogalerie

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga finské členství posílí obranyschopnost NATO a zvýší bezpečnost Finska, které má s Ruskem přes 1300 kilometrů společné hranice.

Po desítky let neutrální severské země Finsko a Švédsko požádaly o členství před necelým rokem v obavách z ruské rozpínavosti. Zatímco finský vstup ratifikovalo všech 30 dosavadních členů, Stockholm zatím nemá souhlas Turecka a Maďarska.

Stoltenberg dnes prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin dosáhl invazí na Ukrajinu pravého opaku než zamýšlel. Chtěl zabránit rozšiřování aliance, právě to se však v důsledku stalo, upozornil generální tajemník aliance.

Finsko bude dál usilovat o co nejrychlejší vstup Švédska do NATO, řekl prezident

Finský prezident Sauli Niinistö uvedl, že Finsko bude po svém dnešním vstupu do NATO pokračovat v úsilí o co nejrychlejší připojení Švédska k alianci. Obě severské země zažádaly o vstup do NATO společně v loňském roce v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu. Stockholm ale stále čeká na ratifikaci ze strany Turecka a Maďarska. Také britský premiér Rishi Sunak dnes podle agentury AFP apeloval na "všechny členy" Severoatlantické aliance, aby přijetí Švédska schválili.

O plné podpoře Švédsko ujistil i německý kancléř Olaf Scholz. "Finsko je nyní členem NATO - to je dobrá zpráva a výhra pro transatlantickou bezpečnost. S Finskem se naše obranná aliance rozrůstá o silného přítele. Čekající přistoupení Švédska má naši plnou podporu," napsal na twitteru Scholz.

Finsko se dnes stalo 31. členem Severoatlantické aliance. "Jsem hrdá na Finsko a finský lid. Jako národ jsme byli v tomto historickém procesu jednotní. Děkujeme našim spojencům za důvěru. Společně budeme silnější," napsala na twitteru odcházející finská premiérka Sanna Marinová.

Finský prezident Niinistö uvedl, že jeho země bude nadále pracovat na budování společné bezpečnosti a obrany v celém severském regionu.

Přijetí každého nového člena do NATO musí odsouhlasit všech 30 členských zemí aliance. Švédsku stojí v cestě především Turecko, které kritizuje Stockholm za to, že podle něj poskytuje útočiště kurdským radikálům a odpůrcům islámu nebrání ve veřejných protimuslimských projevech.

Agentura AP uvedla, že webové stránky finského parlamentu ochromil krátce před stvrzením členství země v NATO hackerský útok. K útoku známému jako odepření služby (Denial of Service), kdy jsou internetové stránky zahlcené velkým množstvím požadavků na přístup, se přihlásila proruská hackerská skupina NoName057. Podle ní šlo o odvetu za finský vstup do Severoatlantické aliance.

Vybrané údaje týkající se snahy Finska a Švédska o vstup do NATO - Finsko společně se Švédskem zachovávalo v rámci Evropy po dlouhá desetiletí vojenskou neutralitu. Invaze Ruska na Ukrajinu loni 24. února ale přinesla dramatický obrat, zvláště pro Finsko, které s Ruskem sdílí hranici dlouhou téměř 1300 kilometrů a má z minulého století zkušenosti se sovětskou invazí. - Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu Finsko a Švédsko podaly přihlášku do NATO loni 18. května. Členské země kromě Turecka to uvítaly. Obě severské země byly formálně přizvány do aliance na madridském summitu 30. června, umožnila to jejich dohoda s Tureckem. Jejich vstup odsouhlasila koncem srpna i česká Sněmovna. - Turecko a také Maďarsko ale zůstávaly dlouho posledními členy NATO, které přistoupení dvou skandinávských států nedaly zelenou. Důvody byly u každé země jiné. - Švédsko podle Ankary stále dostatečně neplní turecké požadavky obsažené v memorandu z loňského června ohledně financování teroristických organizací, propagandy či náboru členů teroristických organizací na území Švédska. Za teroristické organizace Ankara označuje Stranu kurdských pracujících (PKK), kurdské milice YPG či stoupence duchovního Fethullaha Gülena. PKK za teroristickou organizaci považuje i Evropská unie, milice YPG výrazně pomohly Západu v boji proti teroristické organizaci Islámský stát v Sýrii. Ankara Švédsku také vyčítá, že umožňuje protesty proti islámu a pálení posvátné knihy korán, což Turecko považuje za šíření nenávisti. - Také po Finsku Ankara žádala potírání skupin, které Ankara považuje za teroristické. - Maďarsko, které jedná s Evropskou komisi, jež zadržuje Budapešti peníze z fondů Evropské unie kvůli korupci a obavám, že vláda narušuje demokratická práva, tvrdilo, že ustavičná kritika Maďarska ze strany Západu v demokratických a kulturních otázkách způsobila, že maďarská vláda se zdráhala nabídnout podporu v praktických záležitostech, konkrétně v posilování NATO vůči Rusku. Tak to řekl například maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. - Někteří maďarští opoziční politici a analytici se domnívají, že tahanice o ratifikaci měly přimět Švédsko a Finsko, aby podpořily uvolnění miliard eur z fondů EU pro Budapešť. Ředitel provládního institutu Nézöpont Ágoston Sámuel Mráz řekl agentuře AP, že Maďarsko neučiní žádný krok ohledně Švédska, dokud se Turecko nerozhodne, zda švédské členství v NATO schválí. Maďarsko "nechce rozhodovat proti Turkům“ a také chce od Stockholmu záruky zlepšení bilaterálních vztahů, řekl Mráz. - Maďarský parlament ratifikoval přistoupení Finska k Severoatlantické alianci 27. března Proti bylo jen šest poslanců, pro jich hlasovalo 182 a nikdo se nezdržel. Nadále zůstává podle tiskových agentur nejasné, kdy maďarští poslanci budou hlasovat o ratifikaci švédského vstupu do NATO. Turecký parlament jednomyslně ratifikoval vstup Finska do NATO 30. března hlasy všech 276 poslanců, kteří se hlasování zúčastnili. - Švédsko si tak musí počkat. Členem NATO by se rádo stalo do červencového summitu NATO v litevském Vilniusu. - Finsko má s invazí Rusů své neblahé historické zkušenosti. Po Finské válce roku 1809 postoupilo Švédsko převážnou část finskojazyčných oblastí ruskému impériu, které na nich vytvořilo autonomní Finské velkoknížectví. Finsko vyhlásilo svoji nezávislost na Rusku po bolševické revoluci v roce 1917. V roce 1939 vpadly do Finska sovětské jednotky a začala takzvaná zimní válka. Konflikt skončil po třech měsících. Pro Finsko znamenal územní ztráty, na rozdíl od Moskvou anektovaných pobaltských republik však zůstalo suverénním státem. Napětí mezi oběma zeměmi vyústilo v letech 1941 až 1944 v další ozbrojený konflikt, takzvanou pokračovací válku, která skončila příměřím. - V rámci smlouvy, podepsané po druhé světové válce v roce 1948, finští vůdci pod tlakem Moskvy souhlasili, že se Finsko nepřipojí k žádnému z politických a ekonomických bloků. Pro tento finský postoj se vžil termín finlandizace. Důsledkem toho Finsko odmítlo Marshallův plán, který vytvořili Američané na obnovu válkou poničené Evropy, a také se nestalo součástí NATO. Země se nestala jedním ze satelitních států tehdejšího SSSR, ale její zahraniční a obranná politika byla stále pod dohledem Moskvy. - Po pádu Sovětského svazu vstoupilo Finsko spolu se Švédskem v roce 1994 do programu NATO Partnerství pro mír (PfP) a v roce 1997 se obě země připojily k Euroatlantické radě partnerství (EAPC), která sdružuje všechny spojence a partnerské země NATO v euroatlantickém prostoru. Staly se tak jedněmi z nejaktivnějších partnerů NATO, účastnily se misí vedených NATO na Balkáně, v Afghánistánu a v Iráku, stejně jako mnoha společných vojenských cvičení. - Rusko již dříve varovalo, že pokud Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, rozmístí ve své pobaltské enklávě Kaliningradu jaderné a hypersonické zbraně. "Rusko bude nuceno přijmout odvetné vojensko-technické i jiné kroky, aby se vypořádalo s hrozbami, které z toho vyplývají pro jeho národní bezpečnost," varoval také loni ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podrážděně Rusko reaguje i nyní. Ruská ambasáda ve Švédsku například zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení, podle něhož se Švédsko a Finsko v případě vstupu do NATO stanou "legitimním cílem". Švédsko si po výhrůžkách ze strany Ruska předvolalo ruského velvyslance. Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško prohlásil, že Moskva zvýší vojenskou přítomnost na západě a severozápadě země.

Vybrané údaje o rozšiřování NATO - Severoatlantická aliance (NATO), jejímž hlavním cílem je zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti členských zemí, vznikla na základě Severoatlantické smlouvy, jejíchž 14 článků platí dodnes. Dokument podepsali 4. dubna 1949 ve Washingtonu ministři zahraničí 12 zemí: USA, Kanady, Belgie, Dánska, Francie, Islandu, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska a Británie. Klíčový je článek 5, podle nějž smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům. - Do současnosti měla aliance 30 členských zemí, dnes se 31. členem stane Finsko. - V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko (jediná muslimská země v alianci), v roce 1955 Německo a v roce 1982 Španělsko. V roce 1999 do NATO vstoupily jako první postkomunistické země Česko, Polsko a Maďarsko. Stalo se tak osm let po rozpuštění Varšavské smlouvy. V roce 2004 se členy NATO staly Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko a Bulharsko, v roce 2009 Chorvatsko a Albánie, v roce 2017 Černá Hora, 30. členem NATO se v roce 2020 stala Severní Makedonie, dnes řady členů rozšíří Finsko a aliance tak bude mít 31 členských zemí. Finsko podle unijních představitelů již dávno splňuje alianční cíl poskytnout na vojenské výdaje dvě procenta HDP. - Moskva sledovala rozšíření NATO o země střední a východní Evropy, které bývaly sovětskými satelity či součástmi Sovětského svazu, s velkou nelibostí a vnímala je jako vlastní ohrožení. - Členství Severní Makedonie blokoval dlouhodobý spor o název státu mezi Řeckem a touto zemí, která se po tuto dobu označovala jako Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Dohoda z roku 2018 mezi oběma státy, že Skopje bude používat název Severní Makedonie, odblokovala euroatlantické ambice tohoto balkánského státu. - O členství v NATO usiluje i Bosna a Hercegovina, která je zařazena do Akčního plánu členství (MAP), který je předstupněm plného začlenění do NATO. Další exjugoslávská republika, Srbsko, o členství nestojí, v roce 2017 například tehdejší srbský premiér a současný prezident Aleksandar Vučić při vzpomínkové akci k uctění památky obětí náletů NATO proti režimu Slobodana Miloševiče v roce 1999 prohlásil, že Srbsko nikdy nebude členem aliance ani jiného vojenského bloku. Představitelé NATO oznámili, že postoj Srbska respektují. - Sporné je úsilí o členství v případě Ukrajiny a Gruzie. Pod vlivem některých západoevropských zemí, obávajících se zhoršení vztahů s Ruskem, NATO v roce 2008 na summitu v Bukurešti nezařadilo tyto dva státy do MAP. Aliance ale prohlásila, že v budoucnu se obě země členy NATO mohou stát. Ukrajinský parlament v červnu 2017 přijal zákon, který snahu stát se členem Severoatlantické aliance oficiálně zakotvil jako prioritu státní politiky. Kreml vzápětí pohrozil, že Rusko by takové přiblížení NATO k ruským hranicím nenechalo bez odpovědi. Proti přijetí Ukrajiny se v minulosti vyslovovaly například Francie a Německo. - O případném členství Ukrajiny v NATO se začalo výrazně hovořit po ruské invazi na Ukrajinu letos 24. února. Již v polovině března ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že si je vědom toho, že jeho země se členem aliance nestane. Podle něj už bylo Kyjevu dáno na vědomí, že politika "otevřených dveří" se Ukrajiny netýká. Minulý měsíc prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, že Ukrajina se stane členem Severoatlantické aliance, ale "v dlouhodobém horizontu". Loni řekl, že případné členství Ukrajiny v NATO na stole není. Stoltenberg zdůrazňuje, že aliance musí zajistit, aby se válka nerozšířila mimo Ukrajinu a aby nepřerostla v konflikt mezi NATO a Ruskem. - Novým členem se země stane ve chvíli, kdy po ratifikaci posledního členského státu bude přístupový protokol uložen v depozitáři ve Washingtonu.