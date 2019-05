Finsko porazilo Dánsko, Švédové rozdrtili Rakousko

Bratislava/Košice - Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa ve skupině A Francii 5:2. Na třetí výhře Kanady na turnaji se dvěma góly podílel Anthony Mantha. Francie ještě nevyhrála. Švédové ve skupině B po úvodní prohře s Českou republikou potřetí za sebou vyhráli. Rakousko rozdrtili 9:1 a mají devět bodů.

Skupina A:

Finsko porazilo Dánsko 3:1, opět skóroval Kakko

Hokejisté Finska porazili na mistrovství světa v Košicích Dánsko 3:1, připsali si třetí výhru na turnaji a posunuli se na druhé místo tabulky skupiny A. Gólem a asistencí se na výhře podílel osmnáctiletý útočník Kaapo Kakko. Dánsko zůstalo s pěti body páté.

V severském derby byli od počátku střelecky aktivnější Finové, bezbrankový stav se ale změnil až ve druhé třetině. A jako první se prosadili Dánové, ve 22. minutě otevřel skóre v přesilové hře na brankovišti opakovaně dorážející Madsen.

O vyrovnání se postaral o čtyři minuty později po samostatné akci supertalent Kakko, jenž si připsal již šestou branku na turnaji a vyrovnal se nejlepšímu střelci šampionátu Dadonovovi z Ruska.

Pak hráči Suomi přečkali další oslabení a ve 35. minutě ukázal důraz na brankovišti Manninen, který dokonal obrat. Pod uklidňující třetí brankou byl opět podepsán Kakko, jehož střelu lehce tečoval Pesonen.

Dánové, v jejichž sestavě již chyběl hvězdný útočník Eller, který se odjel léčit domů, se pokusili zápas zdramatizovat v závěru, kdy při přesilovce odvolali brankáře. Gólmana Lankinena už ale nepřekonali.

Kanada v poklidu porazila Francii a slaví třetí výhru

Hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa v Košicích Francii 5:2 a po úvodní porážce s Finskem si připsali třetí výhru za sebou. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Mantha. Francie dál čeká na první výhru, se ziskem jednoho bodu je v tabulce skupiny A sedmá.

"První třetina se mi z naší strany líbila. Hráli jsme dobře. Ve druhé jsme trochu polevili, ztratili pár puků a Francie toho využila. Soupeři se podařilo snížit na 3:2, ale pak jsme zase zabrali a začali hrát, jak potřebujeme," zhodnotil zápas trenér Kanady Alain Vigneault.

Zámořští hráči si klíčový náskok vypracovali již v úvodní třetině. K první brance jim pomohla přesilovka pět na tři, kterou využil Mantha. O druhý gól se postaral Nurse a skóre první části uzavřel Cirelli. Útočník Tampy ještě krátce před svou trefou orazítkoval i tyč.

Ve druhé dvacetiminutovce Kanaďané nevyužili několik příležitostí a soupeř snížil. Hráči ze země Galského kohouta v úvodních dvaceti minutách vyslali na Harta v brance Kanady jen dvě střely, ve druhé části byli mnohem aktivnější a gólově se prosadil kapitán Fleury v početní výhodě.

Kanaďané následně nastřelili další tyč a ve 43. minutě na chvíli utkání zdramatizoval Rech. Favorit ale přidal a rychle si vypracoval tříbrankový náskok. Na turnaji i na MS poprvé chytajícího Buysseho pokořili Mantha, který na šampionátu skóroval už popáté a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče týmu, a Stone.

Jedenatřicetiletý Buysse si i přes prohru zápas užil. "Poprvé jsem byl na mistrovství světa před deseti lety, ale to jsem zápasy sledoval jen z tribuny. Jako dítě člověk sní o tom, že bude hrát proti Kanadě, a to se dnes stalo. Jsem opravdu šťastný," řekl Buysse, který si nakonec připsal 41 zákroků. "Párkrát jsem mohl něco udělat lépe, některé střely jim nesedly, takže jsem měl štěstí. Byl to dobrý zápas, ale mohlo to být lepší," dodal gólman Amiens.

Skupina B:

Hokejisté Švédska rozdrtili na MS Rakousko 9:1

Hokejisté Švédska rozdrtili v Bratislavě Rakousko 9:1 a po úvodní porážce s českou reprezentací (2:5) vyhráli potřetí za sebou. Ve skupině B mají na kontě devět bodů, o tři méně než vedoucí duo Rusko a Švýcarsko.

Švédové nastoupili už se dvěma nově dopsanými posilami na soupisku - bekem Johnem Klingbergem z Dallasu a útočníkem Gabrielem Landeskogem z Colorada, který při prvním střídání po 69 sekundách hry otevřel skóre. Zpoza branky jej uvolnil Elias Pettersson a kapitán Avalanche zasunul puk vedle pravého betonu Starkbauma k tyči.

Lundqvist vzápětí kryl únik Zwergera a ve třetí minutě zvýšil Krüger, který se prosadil z dorážky po Lindblomově střele. Vzápětí se sice Rakušané ubránili při vyloučení Thomase Raffla, ale pak našel bekhendem zpoza branky Wennberg Nylandera a bylo to 3:0.

V čase 7:32 už vedli šampioni z minulých dvou let o čtyři branky, poté co Nylander ideálně uvolnil Larssona, který překonal přesouvajícího se rakouského gólmana. V 15. minutě přidal další gól střelou z pravého kruhu přes obránce Adrian Kempe.

V druhém dějství nejdříve pomohla po Ekholmově pokusu Starkbaumovi tyč. V polovině zápasu už skóroval v přesilové hře Rasmussen a ve 34. minutě se trefil z levé strany z úhlu Lindholm.

Na začátku závěrečné části využil početní výhodu při Herburgerově trestu po Wennbergově přihrávce Ekman-Larsson. Po Peterově chybě vedla kombinace Landeskoga a Lindholma ke snadnému gólu Eliase Petterssona na 9:0. Ve 48. minutě připravil Lundqvista o čisté konto blafákem do bekhendu Michael Raffl.

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina A

Kanada - Francie 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Mantha (Theodore, Severson), 11. Nurse (Marchessault, Dubois), 17. Cirelli (Couturier, Reinhar), 49. Mantha, 51. Stone (Marchessault) - 37. Fleury (Chakiachvili, Guttig), 43. Rech. Rozhodčí: Reneau (USA), Öhlund - Malmqvist (oba Švéd.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 4519.

Sestavy:

Kanada: Hart - Severson, Nurse, Stecher, Chabot, Myers, Theodore - Stone, Dubois, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Strome, Jost - Henrique, Bertuzzi. Trenér: Alain Vigneault.

Francie: Buysse - Gallet, Hecquefeuille, Chakiachvili, Thiry, Janil, Crinon, Dame-Malka - Rech, Guttig, Texier - Fleury, Claireaux, T. Bozon - Bertrand, Ritz, Treille - Leclerc, Berthon, Perret - Valier. Trenér: Philippe Bozon.

Finsko - Dánsko 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Kakko (Lehtonen), 35. Manninen (Rajala, Lehtonen), 52. Pesonen (Kakko) - 22. Madsen (Nicklas Jensen, M. Lauridsen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Gofman (Rus.) - Hancock (USA), Kaderli (Švýc.). Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 4812.

Sestavy:

Finsko: Lankinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Ilomäki, Ojamäki - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Luostarinen, Kiviranta - Sallinen, Tyrväinen, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, O. Lauridsen, S. Lassen, Jensen Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, Bruggisser - Patrick Russell, Regin, Boedker - Storm, Madsen, Nicklas Jensen - Bau, J. Jensen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Olesen - From. Trenér: Heinz Ehlers.

Tabulka:

1. Německo 4 4 0 0 0 12:5 12 2. Finsko 4 3 0 1 0 12:7 10 3. Kanada 4 3 0 0 1 20:10 9 4. USA 4 2 1 0 1 17:10 8 5. Dánsko 4 1 1 0 2 16:9 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 13:14 3 7. Francie 4 0 0 1 3 8:21 1 8. Velká Británie 4 0 0 0 4 4:26 0

Skupina B (Bratislava):

Švédsko - Rakousko 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Landeskog (E. Pettersson, E. Lindholm), 3. Krüger (O. Lindblom), 6. W. Nylander (Wennberg, Hörnqvist), 8. A. Larsson (W. Nylander), 15. A. Kempe (Lander, Ekholm), 30. Rasmussen (Krüger), 34. E. Lindholm (Landeskog, E. Pettersson), 43. Ekman-Larsson (Wennberg, Hörnqvist), 46. E. Pettersson (E. Lindholm, Landeskog) - 48. M. Raffl (F. Hofer, Schlacher). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Stano (SR) - Dalton (Brit.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 8386.

Sestavy:

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, Ekholm, M. Pettersson, E. Gustafsson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander, Wennberg - E. Lindholm, Landeskog, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen - O. Lindblom. Trenér: Rikard Grönborg.

Rakousko: Starkbaum - Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Wolf, Schlacher, Peter, Strong - Ganahl, T. Raffl, P. Schneider - Baumgartner, F. Hofer, M. Raffl - Rauchenwald, Haudum, Zwerger - Cijan, Hundertpfund, Ganahl. Trenér: Roger Bader.

ČR - Lotyšsko 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Hronek (Voráček), 32. Jan Kovář (Palát, Zámorský), 38. Voráček (Simon, Hronek), 39. Vrána (Faksa, Gudas), 46. Simon (Voráček, Frolík), 59. Voráček (Frolík, Simon) - 7. Indrašis (Darzinš, Cibulskis), 14. Darzinš (Balcers, Cibulskis), 56. Darzinš (Cibulskis). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Tufts - Oliver (oba USA), Goljak (Běl.). Vyloučení: 7:2, navíc Bičevskis a Darzinš (oba Lotyšsko) oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 9084.

Sestavy:

ČR: Bartošák - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, T. Zohorna, Jaškin. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, Freibergs, Cibulskis, A. Kulda, Galvinš, Balinskis, od 41. navíc Zile - Darzinš, Indrašis, Rihards Bukarts - Balcers, Blugers, Meija - Roberts Bukarts, Keninš, Batna - Gegeris, Bičevskis, Marenis - Dzierkals. Trenéři: Bob Hartley, Artis Abols a Jacques Cloutier.

Tabulka:

1. Rusko 4 4 0 0 0 23:2 12 2. Švýcarsko 4 4 0 0 0 20:2 12 3. Švédsko 4 3 0 0 1 28:7 9 4. ČR 4 3 0 0 1 18:10 9 5. Lotyšsko 4 2 0 0 2 12:11 6 6. Norsko 4 0 0 0 4 6:25 0 7. Rakousko 4 0 0 0 4 3:23 0 8. Itálie 4 0 0 0 4 0:30 0