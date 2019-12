Finsko podlehlo na úvod MSJ Švédsku, Kanada zdolala USA

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - USA, 26. prosince 2019 v Ostravě. Zleva Parker Ford z USA, brankář Nico Daws z Kanady, Ty Dellandrea z Kanady a Kevin Bahl z Kanady.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - USA, 26. prosince 2019 v Ostravě. Zleva Parker Ford z USA, brankář Nico Daws z Kanady, Ty Dellandrea z Kanady a Kevin Bahl z Kanady. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec/Ostrava - Hokejisté Finska vstoupili do boje o obhajobu titulu na mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci prohrou se Švédskem 2:3 v prodloužení. Neuspěl ani stříbrný tým z minulého šampionátu ve Vancouveru a Victorii Spojené státy americké, které podlehly Kanadě 4:6. Čtyřmi body za gól a tři asistence přispěl k výhře Kanady útočník Alexis Lafreniere, favorit draftu NHL v příštím roce.

Finové v severském derby vedli od 17. minuty po brance Patrika Puistoly, ale ve 22. minutě vyrovnal Nils Höglander, který předvedl parádičku po vzoru Fina Mikaela Granlunda z mistrovství světa 2011 v Bratislavě. Nabral puk za brankou na čepel hole a hodil ho za záda gólmana Justuse Annunena. Finsku vrátil vedení ještě ve druhé části Kristian Tanus, ale v 55. minutě vyrovnal Samuel Fagemo a v čase 64:55 rozhodl v přesilové hře Alexander Holtz.

"Trénuju tenhle trik hodně, už se mi povedl letos i ve švédské lize. Vím, že to umím proměňovat. Je to legrace," řekl novinářům Höglander, který hraje ve Švédsku za Rögle. "Ani nevím, proč jsem se tak rozhodl, ale ten gól jsme potřebovali. Jsem rád, že to vyšlo a pomohlo týmu k vítězství. Hráli jsme dobře, měli jsme hodně šancí," dodal.

Souboj Kanady s USA nabídl šest využitých přesilových her, po třech na obou stranách. Tu poslední zužitkoval v čase 56:42 Američan Shane Pinto a vyrovnal na 4:4. Hned za sedm sekund ale využil chybu K'Andreho Millera Lafreniere a rozhodl. Do prázdné branky ještě pojistil výsledek Raphael Lavoie.

V úvodním utkání skupiny A v Třinci vyhrálo Švýcarsko nad Kazachstánem 5:3. Outsider držel i díky dvěma gólům Maxima Musorova až do 49. minuty nerozhodný stav 3:3. Ve zbytku zápasu ale inkasoval po dvou tečích a prohrál 3:5.

Kazachstán v utkání třikrát vyrovnal. "Nikdo nechtěl prohrát. Máme dobrý tým, oni taky, přetahovali jsme se. Snažili jsme se ze sebe vydat to nejlepší, dřeli jsme. Občas nás zmáčkli, ale rozhodly špatné odrazy," řekl Musorov.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let

Skupina A (Třinec):

Švýcarsko - Kazachstán 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Verboon, 19. Gerber (Aebischer), 31. Salzgeber, 49. Wetter (Aebischer, Sopa), 54. Verboon - 16. Musorov (Bojko), 25. Djomin (Bondarenko), 36. Musorov. Rozhodčí: Hejduk (ČR), Vikman (Fin.) - Bowles (USA), Huseby (Kan.). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 1397.

Švédsko - Finsko 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Höglander (Fagemo), 55. Fagemo (Höglander), 65. Holtz (Berggren) - 17. Puistola (Honka, Tanus), 34. Tanus (Puistola). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Morozov (Rus.) - Merten (Něm.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0: Diváci: 4471.

Skupina B (Ostrava):

Kanada - USA 6:4 (0:2, 3:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 24. McMichael (Thomas), 27. Hayton (Lafreniere), 34. Foote (Smith), 51. Hayton (Lafreniere, Veleno), 57. Lafreniere, 59. Lavoie (Lafreniere) - 4. Pinto (Jones, Brink), 19. Kaliyev (Zegras, Turcotte), 53. Robertson (Wahlstrom, Pinto), 57. Pinto (Robertson). Rozhodčí: Harnebring (Švéd.), Heikkinen - Hägeström (oba Fin.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 5:5. Využití: 3:3. Diváci: 8693.