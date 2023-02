Finsko a Švédsko deklarovaly zájem dokončit cestu do NATO společně, vzdor Ankaře

Stockholm - Je v zájmu všech, aby Švédsko a Finsko vstoupily do NATO společně. Řekla to dnes finská premiérka Sanna Marinová po jednání se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem ve Stockholmu. Švédský premiér potvrdil, že je ambicí obou zemí dokončit proces společně. Ujistil také, že jeho země bude nadále plnit trojstranné memorandum o umožnění procesu vstupu do NATO, uzavřené mezi Finskem, Švédskem a Tureckem. Ankara přitom v posledních dnech dala Stockholmu najevo, že jeho vstup do aliance zatím ratifikovat nehodlá.

Fotogalerie

Švédsko a Finsko loni v červnu společně podaly přihlášku do NATO v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a deklarovaly zájem vstup společně i dokončit. Členství severských států musí schválit všechny stávající země aliance, zatím tak neučinily Maďarsko a právě Turecko.

"Nemám ráda tuto atmosféru, postoj, kdy je Švédsko prezentováno jako jakési zlobivé dítě ve třídě. Nemyslím si, že tomu tak je," řekla Marinová na společné tiskové konferenci s Kristerssonem. Podle ní Stockholm splnil všechny podmínky vstupu. "Švédsko také zaškrtlo všechna okénka, která jsou potřebná pro členství v NATO," řekla premiérka.

Turecko zrušilo únorové jednání ohledně naplňování příslušného memoranda poté, co krajně pravicový politik při protestu ve Stockholmu spálil kopii koránu. V memorandu se státy zavazují k větší spolupráci v boji proti terorismu a k dalším krokům. K hlavním sporným bodům, zejména ve vztahu ke Stockholmu, patří i turecké požadavky na vydání lidí, které Ankara považuje za teroristy. Nejčastěji zmiňovaná je Strana kurdských pracujících (PKK), která od 80. let usiluje o vytvoření samostatného Kurdistánu.

Ankara dala minulý týden najevo, že finskou přihlášku schválí zvlášť před tou švédskou.

Kristersson ujistil, že jeho země nadále naplňuje trojstranné ujednání. "Vydali jsme se na tuto cestu společně a jdeme po této cestě ke členství společně," řekl Kristersson.