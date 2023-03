Finská média: Turecký parlament projedná vstup Finska do NATO před půlnocí

Ankara - Turecký parlament bude na dnešní schůzi nejspíše hlasovat o přistoupení Finska do NATO až před půlnocí. Informoval o tom finský list Helsingin Sanomat (HS) s odkazem na turecké poslance a na agenturu AFP. Nejmenované oficiální zdroje ovšem podle HS nevyloučily ani případné odložení hlasování na sobotu či pondělí. Poslanecká schůze začala podle plánu ve 13:00 SELČ, její harmonogram se však průběžně měnil.

Vstup Finska do NATO už podpořil také prezident Recep Tayyip Erdogan a očekává se, že ratifikace bude hladká. Dokument o vstupu Finska do aliance minulý týden schválil i parlamentní výbor pro zahraniční záležitosti a souhlas poslanců je nyní poslední překážkou, která dělí Finsko od členství v NATO. Jeho vstup do aliance tento týden podpořil také maďarský parlament.

"Parlament dnes zváží návrh schválení protokolu pro vstup Finska do NATO," uvedl dnes poslanec Strany spravedlnosti a rozvoje (AK) Yilmaz Tunç, aniž by upřesnil čas, kdy se o otázce bude jednat, píše HS.

Finsko požádalo o vstup do Severoatlantické aliance kvůli obavám o bezpečnost po ruské invazi na Ukrajinu zároveň se Švédskem, jeho vstup ale nakonec bude rychlejší. Maďarsko i Turecko zatím ratifikaci vstupu Švédska oddalují.

Minulý týden finský prezident Sauli Niinistö podepsal zákon, který jeho zemi umožňuje do NATO vstoupit. Předtím ho schválili finští poslanci. Přijetí nového člena aliance musí schválit i všech 30 členských zemí NATO a Turecko je poslední, které tak zatím neučinilo. V pondělí přistoupení Finska ratifikoval maďarský parlament.