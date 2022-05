Finové začali MS výhrou nad Norskem 5:0, Slováci přehráli Francii

Helsinky/Tampere - Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Francií 4:2. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her ztratili v duelu týmů skupiny A dvoubrankový náskok, ale plný bodový zisk jim zařídil v 39. minutě Samuel Takáč. Hokejisté USA zdolali Lotyšsko 4:1. Američané rozhodli duel skupiny B v Tampere již v první třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok. Obhájci titulu Kanaďané porazili Německo 5:3, Finové začali MS přesvědčivou výhrou nad Norskem 5:0.

Takáč rozhodl o výhře Slováků nad Francii, dvakrát skóroval Regenda

Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Francií 4:2. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her ztratili dvoubrankový náskok, ale plný bodový zisk jim zařídil v 39. minutě Samuel Takáč. Osm sekund před koncem zpečetil výsledek v power play do prázdné branky svým druhým gólem v utkání Pavol Regenda.

Francouzi jsou v elitní kategorii poprvé od roku 2019, kdy v Košicích sestoupili. Letos se vrátili spolu s Rakouskem jako náhrada za Rusko a Bělorusko vyloučené kvůli válečné agresi na Ukrajině.

"Měli jsme velmi dobrý začátek. První třetina patřila nám. Ale ve druhé soupeř zabral a vyrovnal. Udělali jsme nějaké chyby a nabídli jsme Francouzům hodně jasných šancí. Musíme hrát lépe po celý zápas. Ale výhru jsme si zasloužili. Celkově jsme spokojení," řekl Regenda webu IIHF.

Nováček odolával Slovensku do poloviny úvodní třetiny, v čase 10:23 otevřel skóre Regenda. Čerstvá posila Mladé Boleslavi z Michalovců nejdříve tečovala Grmanovu přihrávku do pravého betonu Buysseho, vyražený puk si Regenda přehodil na bekhend a skóroval. Favorit se potom ubránil při Gachulincově vyloučení. Šanci zvýšit podobným bekhendovým zakončením jako Regenda měl Miloš Roman, ale minul.

V úvodu druhé části kryl Rybár Fleuryho střelu z pravého kruhu a ve 22. minutě zajistil Slovákům dvoubrankové vedení při Crinonově vyloučení kapitán Tatar. Buysse před útočníka New Jersey na pravý kruh vyrazil puk po střele osmnáctiletého nejlepšího kanonýra olympiády Slafkovského a vicemistr světa z roku 2012 trefil odkrytou část branky.

Francouzi byli nebezpeční a dokázali odpovědět. Ve 27. minutě se dostal po vhazování mezi kruhy do střelecké pozice Rech a bekhendem překonal Rybára. Potom zamířil Texier do boční sítě a Fleuryho pokus z otočky z mezikruží vyrazil slovenský gólman. Při vyloučení útočníka Zlína Claireauxe Francouzi odolali a v čase 32:29 vyrovnali.

Do úniku se po Claireauxově šikovném protečování Auvituovy přihrávky dostal útočník Hradce Králové Perret a blafákem do forhendu pokořil Rybára. V 35. minutě ujel Texier a tentokrát na slovenského gólmana nevyzrál. Vedení se dočkal tým kanadského kouče Craiga Ramsayho. Liška z těžkého úhlu ohrozil Buysseho a z dorážky se prosadil bekhendem Takáč.

Závěrečné dějství bylo opatrnější. Francouzský gólman si poradil s Kristofovou přihrávkou a odolal i v oslabení, které způsobil svou hrou hokejkou v nepovolené zóně. Rybár vyrazil Texierův pokus. V 58. minutě trefil Slafkovský po Romanově přihrávce horní tyčku. Výhru Slováků v závěru pojistil Regenda.

"Hráli jsme se Slovenskem minulý týden, takže jsme věděli, co očekávat. Mají kvalitní tým, ale my jsme předvedli dobrý výkon. Sehráli jsme dobrou druhou třetinu, ale měli jsem příliš mnoho vyloučení a na konci měl soupeř více sil," prohlásil francouzský obránce Hugo Gallet.

Obhájci titulu Kanaďané na úvod MS porazili Německo 5:3

Hokejisté Kanady zahájili obhajobu titulu na mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Německem 5:3. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Pierre-Luc Dubois. Němcům nepomohly ani tři body za gól a dvě asistence obránce Moritze Seidera.

Kanaďané nechtěli připustit špatný vstup do turnaje jako loni v Rize, kde dokráčeli k triumfu i přesto, že úvodní tři zápasy prohráli. Poslední neúspěšný duel tehdy sehráli právě s Němci (1:3). Hned po úvodním vhazování vyrazili do útoku, Cozens zpoza branky bekhendem našel volného Roye, který ale ztroskotal na Grubauerovi.

Z vedení se radoval tým kouče Claudea Juliena v 9. minutě, kdy se z pozice mezi kruhy trefil přesně do levého horního rohu branky Sillinger. Odpovědět mohl Michaelis, ale v čase 17:22 zvýšili Kanaďané. Dubois střelou přes obránce Bittnera zamířil tentokrát do pravé šibenice.

V úvodu druhé třetiny se dostal do dobré střelecké pozice na pravém kruhu Schmölz, ale Thompson zasáhl. Ve 28. minutě už gólman Vegas přišel o čisté konto. Seiderovu střelu odvrátil jen k Michaelisovi, který puk pohotově dorazil.

V čase 31:37 při Soramiesově vyloučení Kanada opět odskočila. Royovu přihrávku poslal za Grubauera bruslí Dubois. Na uznání branky si musel počkat, než sudí Šír s Ansonsem situaci ověřili u videa.

Pykat šel hned po gólu Schmölz, Němci sice během jeho pobytu na trestné lavici odolali, ale šest sekund po skončení trestu zvýšil trefou z pravého kruhu Johnson. V 38. minutě poslal Sanheim puk o mantinel Comtoisovi, který jej zadovkou vrátil za sebe Gregorovi a po jeho přesném zásahu už to bylo 5:1.

Po 73 sekundách třetí třetiny využil přesilovou hru pěti proti třem při trestech Roye a Lowryho Plachta, který z pravého kruhu trefil bližší horní roh branky. V pokračující klasické přesilovce mohl stáhnou ztrátu na rozdíl dvou branek Schmölz, ale šanci neproměnil.

Němci se ubránili při Wagnerově trestu a současné vyloučení Andersona a Geekieho jim nabídlo další výhodu pěti proti třem, kterou využil Seider. Kanada si ale výhru pohlídala i v závěrečné power play Němců.

Finové začali MS přesvědčivou výhrou nad Norskem 5:0

Hokejisté Finska porazili v úvodním utkání na domácím mistrovství světa v základní skupině B v Tampere Norsko 5:0. Úřadující olympijští vítězové se poprvé prosadili v 19. minutě díky gólu Harriho Pesonena, od druhé třetiny už pak začali naplno potvrzovat roli favorita. Tři body za branku a dvě asistence si připsal další útočník Toni Rajala, čisté konto vychytal díky 20 zákrokům Jussi Olkinuora.

Úvodnímu buly předcházelo slavnostní zahájení šampionátu. Norové pak byli během úvodní části střelecky aktivnější (11:8), Finové zase podle očekávání nebezpečnější. Manninenovi chyběl kousek, aby místo nastřelení brankové konstrukce otevřel skóre. V 19. minutě už domácí vedli. Armia místo skryté střely našel krásnou nahrávkou Pesonena a ten nezaváhal.

Ve druhém dějství zakončoval Armia zblízka jen do Haukelandovy lapačky. Na druhé straně měl Olkinuora po teči jednoho z Norů, kteří hráli přesilovku, i kousek štěstí, že puk vytěsnil do bezpečí. Jakmile však byli Finové znovu v pěti, přišel jejich velký tlak, umocněný tím, že proti unaveným hráčům soupeře stíhali vystřídat. Zblízka zakončoval Hartikainen, ale Haukeland ho skvěle vychytal.

Ve 32. minutě se prosadil nečekanou střelou z kruhu Rajala a Finové od té chvíle začali na ledě dominovat. Ještě do druhé přestávky přidal třetí zásah Björninen, kterému kotouč naservíroval před odkrytou branku Anttila.

Ke spokojenosti zaplněného hlediště, kam přišlo 11.413 diváků, pak Finové ještě navýšili svůj náskok ve třetí třetině. Ve 42. minutě se dokonale trefil z kruhu Armia a využil početní výhodu. Skóre uzavřel v 58. minutě Sallinen.

Hokejisté USA porazili Lotyšsko 4:1, rozhodli v první třetině

Hokejisté USA vstoupili do mistrovství světa vítězstvím nad Lotyšskem 4:1. Američané rozhodli duel skupiny B v Tampere již v první třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok. Gólem a asistencí se na jejich výhře podílel kapitán Seth Jones.

"Myslím si, že jsme hráli dobře. Byl to slušný začátek," řekl Jones. Sedmadvacetiletý hráč startuje na třetím světovém šampionátu, v roce 2014 byl v Minsku vyhlášen nejlepším obráncem.

Lotyši začali aktivně, brankář Mann ale jejich střelecké pokusy bez problémů zastavil a poté se začali prosazovat Američané. "Na začátku měl Strauss (Mann) několik velmi dobrých zákroků, udržel stav 0:0 a pak se dařilo našim speciálním formacím," uvedl obránce Chicaga.

V 7. minutě Bellows a Barber tečovali Peekovo nahození od modré čáry a gólman Merzlikins inkasoval poprvé. Následně jej v početní výhodě překonal Jones. Kapitán USA se podílel i na třetí brance, když v oslabení přihrál Bordeleauovi, jehož pokus Merzlikins zjevně podcenil.

"V přesilovce jsme měli výborný pohyb. Tlačili jsme se před branku, oni už byli unavení, takže jsme se snažili dál střílet a jeden pokus prošel do branky," pochvaloval si Jones.

Američané se prosadili třikrát v rozmezí čtyř minut a o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Lotyšsko před rokem na úvod MS senzačně porazilo Kanadu, tentokrát ale favorita nezaskočilo. Aktivně hrající Jones trefil v další přesilovce tyč, na čtvrtý gól si tak tým USA musel počkat do začátku druhé třetiny. V čase 20:33 se o něj postaral přesnou střelou Lafferty.

Následně měly oba celky několik šancí, oba gólmani ale chytali spolehlivě. Merzlikinsovi navíc opět pomohla tyčka. Ve 38. minutě mohl z brejku snížit Džerinš, bývalý hráč Hradce Králové ale gólmana švédského týmu Skelleftea, jenž v únoru startoval i na olympijských hrách v Pekingu, nepřekonal.

Na přelomu druhé a třetí třetiny Lotyši nevyužili více než minutovou přesilovku pět na tři, dvě sekundy před návratem druhého hráče na led ale Džerinš hrající na jedenáctém světovém šampionátu v kariéře přece jen snížil na 1:4. Další gól již diváci i přes několik slibných šancí neviděli.

"Myslím, že jsme dnes udělali spoustu dobrých věcí. Vždy, když jste se spoluhráči jen pár dní, je důležité, abyste získali chemii ve speciálních formacích. A dnes jsme odehráli slušné množství přesilovek a oslabení, takže jsme měli dobrou šanci," řekl útočník Buffala John Hayden na webu Mezinárodní hokejové federace.

Výsledky MS v hokeji:

Skupina A (Helsinky):

Německo - Kanada 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Michaelis (Seider, Pföderl), 42. Plachta (Stützle, Seider), 53. Seider (Stützle, Pföderl) - 9. Sillinger (J. Anderson, Lowry), 18. Dubois, 32. Dubois (N. Roy, Batherson), 34. K. Johnson (Mercer, Chabot), 38. Gregor (Comtois, Sanheim). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Šír (ČR) - Davis (USA), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 4632.

Sestavy:

Německo: Grubauer - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Stützle, Plachta, Ehliz - Michaelis, Pföderl, Noebels - Loibl, Schmölz, Fischbuch - Kastner, Soramies, Ehl. Trenér: Toni Söderholm.

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves - N. Roy, Cozens, Dubois - Lowry, Sillinger, J. Anderson - Mercer, Batherson, K. Johnson - Geekie, Comtois, Gregor. Trenér: Claude Julien.

Francie - Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) - 11. Regenda (Grman, Miloš Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3731.

Sestavy:

Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Boudon, S. Treille, Rech - Leclerc, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman - Krištof, Lantoši, Tatar - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Tamáši, Lunter, Pospíšil - Minárik, Liška, Takáč. Trenér: Craig Ramsay.

Skupina B (Tampere):

Finsko - Norsko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 19. Pesonen (Armia, Filppula), 32. Rajala, 37. Björninen (Anttila, Pokka), 42. Armia (Vatanen, Rajala), 58. J. Sallinen (Friman, Rajala). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Lawrence - Chaput (oba Kan.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 1:3, navíc Mäenalanen 5 min. a do konce utkání, Lammikko 5 min. - Brekke Henriksen 5 min. a do konce utkání, Kasastul 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 11.413.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Seppälä, Ohtamaa, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, Manninen, Innala - Armia, Filppula, Pesonen - J. Sallinen, Lammikko, Rajala - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Kasastul, Krogdahl, Nörstebö, Klavestad, Rokseth - Fladeby, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Haga, Salsten - Hoff, Trettenes, Jakobsson - Geheb, Brekke Henriksen, Rönnild. Trenér: Petter Thoresen.

USA - Lotyšsko 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Barber (Bellows, Peeke), 11. S. Jones (Schmidt, Galchenyuk), 12. Bordeleau (S. Jones), 21. Lafferty (Megna) - 42. Džerinš (Rihards Bukarts, Čukste). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Synek (SR). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7938.

Sestavy:

USA: Mann - S. Jones, Megna, Peeke, Schmidt, Blankenburg, Hughes - Watson, Lafferty, Kuhlman - Hayden, Galchenyuk, Bordeleau - Barber, Bellows, Meyers - Gaudette, Farrell, Lettieri. Trenér: David Quinn.

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Čukste, Sotnieks, Bergmanis, Smons - Balcers,, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.