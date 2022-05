Finové si na MS zahrají potřetí za sebou o zlato, zdolali USA 4:3

Tampere (Finsko) - Hokejisté Finska budou hrát na mistrovství světa potřetí za sebou o zlato. Šampioni z roku 2019 a loňští poražení finalisté zdolali v úvodním semifinálovém utkání v Tampere tým Spojených států amerických 4:3. Vítězný gól dal útočník Joel Armia.

Američané otevřeli skóre, když se už po 64 sekundách hry prosadil Nate Schmidt. Olympijští vítězové z Pekingu kontrovali zásluhou Mira Heiskanena a Sakariho Manninena. Sean Farrell ještě vyrovnal, ale Finové pak odskočili na 4:2 góly Samiho Vatanena a Armii. Až v závěru snížil Adam Gaudette.

O titul mistrů světa se svěřenci kouče Jukky Jalonena utkají v neděli od 19:20 s vítězem druhého semifinále mezi českými hokejisty a Kanadou, které začne dnes v 17:20. Na neúspěšné celky čeká utkání o bronz (14:20).

Američanům se podařilo hned zkraje zápasu zmrazit náladu natěšených finských diváků v zaplněném hledišti Nokia Areny. Schmidt využil zakrytého výhledu Olkinuory a jeho pokus na bližší tyčku skončil trochu překvapivě v brance. V šesté minutě si Seveřané po Watsonově faulu zahráli první přesilovku, v níž zblízka zakončujícího Filppulu vychytal Swayman.

Další možnost domácích nevyužil Lammikko, jenž bekhendem zakončil těsně vedle. V šanci na zvýšení náskoku neuspěl Farrell. V 17. minutě už se Finové dočkali, když se neukvapil se zakončením Heiskanen a bekhendem poslal kotouč přesně pod horní tyčku.

Američané pak nevyužili přestávkou rozdělenou přesilovku. Nedlouho po jejím skončení museli sami do čtyř a Manninen zařídil domácím vedení, když z kruhu vymetl parádní ranou horní růžek branky. V 27. minutě bylo ale znovu vyrovnáno. Farrell si vyjel od postranního hrazení do lepší palebné pozice a prostřelil Olkinuoru. Neutekly ani tři minuty, do střelecké parkety na kruhu se prodral Vatanen a Finové znovu vedli.

Po třech minutách třetího dějství se provinil proti pravidlům Lettieri. Oslabení sice Američané ubránili, jenže těsně po jeho konci Armia malou mezerou mezi nohama bránícího Schmidta prostřelil Swaymana na bližší tyčku.

Zvýšit mohl o chvilku později po zdařilé akci Anttila, ale Swayman skvěle zasáhl. Na druhé straně byl rovněž velmi blízko Boldy, jenže ani Olkinuora se nenechal zahanbit. Už čtyři minuty před vypršením základní hrací doby to Američané zkusili s šesti hráči v poli a v čase 57:09 přišel po parádní souhře a zakončení Gaudettea z prostoru mezi kruhy gól naděje. Závěr už Finové přestáli bez další úhony a mohli slavit postup do čtvrtého finále na velkých akcích v řadě.

Finsko - USA 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Heiskanen (H. Pesonen, Armia), 25. S. Manninen (M. Lehtonen, Hartikainen), 30. Vatanen (H. Pesonen, Heiskanen), 46. Armia (Heiskanen, Vatanen) - 2. Schmidt (Peeke, Tynan), 27. Farrell (Meyers, Seth Jones), 58. Gaudette (Boldy, Tynan). Rozhodčí: Nord, Öhlund (oba Švéd.) - Synek (SR), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.055.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Pokka, Friman, Vatanen, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

USA: Swayman - Seth Jones, L. Hughes, Peeke, Schmidt, Lafferty, od 41. navíc Barber - Boldy, Hartman, Galchenyuk - Gaudette, Tynan, Bellows - Kuhlman, Meyers, Farrell - Watson, Lettieri, Hayden - od 41. navíc Bordeleau. Trenér: David Quinn.