Finové porazili v semifinále Slováky, o titul si zahrají s Ruskem

Peking - Hokejisté Finska porazili v semifinále olympijského turnaje v Pekingu Slovensko 2:0. V neděli budou bojovat o historicky první zlatou medaili s Ruskem, které v nájezdech zdolalo Švédsko. Finsko vyhrálo i pátý zápas na turnaji. Rusko hrálo se Švédskem v základní hrácí době i po prodloužení 1:1, rozhodnout musela až osmá série nájezdů.

Utkání rozhodl gól útočníka Sakariho Manninena v 16. minutě, v power play poté pečetil výhru favorita Harri Pesonen. Čisté konto udržel Harri Säteri.

"Pro nás všechny je to skvělý den. Věděl jsem před olympiádou, že máme velmi dobrý tým, plný zkušených hráčů, ale na každém turnaji je vždy otázka, jak to dopadne. My máme teď skvělou příležitost zahrát si o nejzářivější medaili, což je úžasné," radoval se Pesonen.

Slováky čeká v sobotu duel o bronz a premiérovou medaili z turnaje pod pěti kruhy. Ve Vancouveru 2010 utkání o třetí místo nezvládli, když prohráli s Finskem. Hokejisté Suomi byli v olympijském finále od zavedení play off v roce 1992 dosud jen jednou, v Turíně 2006 nestačili na Švédsko. "Jsou to největší zápasy, které můžete hrát, takže si užijeme každý okamžik," řekl Pesonen.

Opakování souboje ze základní skupiny, v němž vyhráli Finové 6:2, nabídlo v úvodu opatrný hokej. Ani jeden tým nechtěl zbytečnou chybou nabídnout soupeři výraznější šanci. Slováci si byli dobře vědomi, že minulý duel ztratili i kvůli třem gólům inkasovaným v první třetině.

Přesto se Finové dostali do vedení, když se v 16. minutě prosadil Manninen, který překonal Rybára po Lindbohmově střele. Útočník Ufy vstřelil na turnaji čtvrtý gól a opět se prosadil proti Slovensku. Na předešlé výhře se podílel hattrickem.

Slováci mohli vyrovnat na konci první třetiny, Hrivík ani Pospíšil ale své příležitosti nevyužili. Největší šanci měl ve 24. minutě po Slafkovského přihrávce kapitán Hrivík, který dokázal přelstít i Säteriho. Puk ale "blafákem" do odkryté finské branky nedokázal usměrnit.

"Nevím, co k tomu říct. Byl jsem rychlý, snažil jsem se kontrolovat puk, ale bohužel jsem se dostal z úhlu a netrefil bránu. Bohužel jsem nedal gól a tím to končí," řekl Marek Hrivík.

Krátce před polovinou utkání byli vyloučeni Čerešňák s Regendou a Finové měli 73 sekund dlouhou výhodu přesilovky pět na tři, Rybára ale podruhé nepřekonali. Vyrovnat mohl aktivně hrající Slafkovský, neprosadil se ale ve 36. minutě ani ve třetí části, kdy na konci oslabení hledal přihrávkou najíždějícího Krištofa.

Slovákům se skórovat nepovedlo, naopak při power play inkasovali podruhé. Finsko tak potvrdilo, že je Slovensko jeho oblíbeným soupeřem. Na velkých akcích - mistrovství světa a olympijských hrách - s ním neprohrálo od roku 2004.

"Celý tým hrál výborně. Je to o chybách a o tom, kdo je využije. Jim se podařil jeden gól dát. Myslím ale, že to byl vyrovnaný duel, i když Finové byli favority a my jsme outsider. Dokázali jsme se jim vyrovnat v rychlosti i dalších věcech. Je to ohromná škoda," litoval obránce Peter Čerešňák, jeden z osmi extraligových zástupců ve slovenské sestavě v utkání.

okejisté Ruska porazili v semifinálovém utkání olympijského turnaje v Pekingu Švédsko 2:1 po samostatných nájezdech a postoupili do finále. O obhajobu zlata z Pchjongčchangu budou v neděli bojovat s Finy, Švédové se již v sobotu utkají o bronz se Slováky.

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre už po 15 sekundách druhé části Anton Slepyšev. Ve 47. minutě vyrovnal Anton Lander. Před čtyřmi lety pátí Švédové, kteří mají pod pěti kruhy na kontě dva triumfy z let 1994 a 2006, neproměnili v nájezdech dva mečboly. Až v osmé sérii pak rozhodl dvacetiletý útočník Аrsenij Gricjuk.

Ačkoliv hráčům obou celků nebylo v první třetině možné upřít snahu o střelbu, brankáři Fedotov a Lars Johansson si vystačili většinou s rutinními zákroky. Seveřané byli přece jen o trochu nebezpečnější. Nejprve nevyužili přesilovku. Ve 12. minutě pak Fedotova po Nordströmově teči zachránila levá tyčka. Krátce nato ho v přečíslení dvou na jednoho nepropálil Olofsson.

Hned zkraje druhé části ale zaskočil Švédy Slepyšev. Podél hrazení se protáhl až před Larse Johanssona, jehož překonal bleskovou kličkou do forhendu, a poslal sbornou do vedení. Další příležitost nevyužil Nordström, ve 33. minutě nedokázal v takticky hrané partii vyrovnat ani Bromé.

Přestože Švédové hledali čím dál hůře cestu do zakončení, ve 47. minutě se dočkali vyrovnání. Pudasovo nastřelení puku protečoval před ruským brankovištěm Tömmernes, Fedotov sice stihl zareagovat, ale Lander vzápětí bekhendem zametl kotouč do odkryté branky. Krátce poté si Fedotov s další příležitostí Švédů poradil.

Na druhé straně to zkoušel Slepyšev bekhendem po ledě, švédský gólman ale pohotově zasáhl betonem. Pět minut před vypršením základní hrací doby se krásně protáhl do zakončení z nebezpečné pozice Šipačov, ani jeho bekhend ale Larse Johanssona nepřekvapil.

Došlo tak na prodloužení. Hra tři na tři svědčila více Švédům. V hlavní roli byl Tömmernes. Neuspěl ale na začátku nastavované desetiminutovky, pak znovu selhal v její polovině. Při třetí šanci našel ještě lépe postaveného Bromého, ale Tkačov mu i vleže dokázal zakončení do takřka prázdné branky překazit. Voronkov vzápětí na druhé straně minul.

Nájezdy začali neúspěšně Slepyšev, Klingberg a Grigorenko. Wallmark poslal Švédy do vedení, stejně dobře si vedli i Gusev s Nordströmem. Když pak neuspěl Tkačov, Tömmernes mohl potvrdit postup výběru Tre kronor. Dovršil ale svou dnešní smůlu a nedal. Jakovlev ustál těžkou chvíli a vyrovnal, Lander ale měl další šanci trefit finálovou účast.

Protože nedal, po základní sérii se pokračovalo dál vždy už jen po jednom střelci na každé straně, ale začínali Švédové. Klingberg ani na druhý pokus neuspěl. Pak jeli Gusev, Wallmark, znovu Gusev a Friberg, gólem se ale zaskvěl až mladík Gricjuk a rozjásal ruskou střídačku.

Výsledky semifinále:

Finsko - Slovensko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Manninen (Lindbohm, Vatanen), 60. Pesonen (Hartikainen, Pokka). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Romasko - Lazarev (oba Rus.), McCrank (Kan.). Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 1071.

Finsko: Säteri - Pokka, Ohtamaa, Hietanen, M. Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Komarov, Joonas Nättinen, Aaltonen. Trenér: Jukka Jalonen.

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Rosandič, Marinčin, Kňažko, Gernát, Nemec - Cehlárik, Hrivík, Slafkovský - Jurčo, L. Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Takáč, M. Roman, Regenda - Daňo. Trenér: Craig Ramsay.

Rusko - Švédsko 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Slepyšev (Karnauchov, J. Jakovlev), rozhodující sam. nájezd Gricjuk - 47. Lander (Tömmernes, Pudas). Proměněné nájezdy: N. Gusev, J. Jakovlev, Gricjuk - Wallmark, Nordström. Neproměněné nájezdy: N. Gusev 2, Slepyšev, M. Grigorenko, V. A. Tkačov - Klingberg 2, Tömmernes, Lander, Wallmark, Friberg. Rozhodčí: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 1161.

Rusko: Fedotov - Nikišin, N. Něstěrov, Jelesin, J. Jakovlev, Vojnov, Tělegin, Šaripzjanov - Čibisov, Šipačov, K. Semjonov - N. Gusev, V. A. Tkačov, Gricjuk - D. Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - M. Grigorenko, Andronov, Plotnikov - Kajumov. Trenér: Alexej Žamnov.

Švédsko: Lars Johansson - L. Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Linus Johansson, J. de La Rose, Everberg - Friberg, Krüger, Nordström - od 41. navíc Rydahl. Trenér: Johan Garpenlöv.

Další program (SEČ):

Sobota 19. února (National Indoor Stadium):

14:10 o 3. místo: Švédsko - Slovensko.

Neděle 20. února (National Indoor Stadium):

5:10 finále: Finsko - Rusko.