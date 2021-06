Finové historickou výhru na ME příliš neslavili, mysleli na Eriksena

Kodaň - Za jedno z nejtěžších utkání v kariéře označil finský fotbalista Teemu Pukki úvodní duel na mistrovství Evropy s Dánskem, který ovlivnil kolaps soupeřova záložníka Christiana Eriksena. Ač Finové v obnoveném duelu nakonec zvítězili 1:0 a připsali si při debutu na ME i první triumf v historii, místo oslav vyjadřovali Dánům podporu.

"Musím říct, že to bylo určitě jedno z nejtěžších utkání v kariéře. Doufám, že už teď půjde vše správným směrem," citovala Pukkiho agentura Reuters. "Co se týče dohrání zápasu, rozhodli jsme se, že uděláme, co budou chtít Dánové. Pro nikoho z nás to nebylo snadné se vrátit na hřiště. Když jsme ale slyšeli, že už se zdá být vše v pořádku, začali jsme se zase koncentrovat na hru," řekl Pukki.

Devětadvacetiletý Eriksen padl bezvládně k zemi ve 43. minutě za stavu 0:0 ve chvíli, kdy na něj spoluhráč hodil míč z autu. Záchranáři museli hráči Interu Milán přímo na trávníku poskytnout masáž srdce. Poté zdravotníci odvezli Eriksena na nosítkách do útrob stadionu a následně do nemocnice. To už byla dánská opora při vědomí a před znovuzahájením utkání se spojila se spoluhráči.

"Naše myšlenky jsou v těchto těžkých časech s Christianem Eriksenem a jeho nejbližšími. Když se přihodí něco takového, fotbal je náhle nepodstatný. Život je drahocenný, dávejme na něj pozor," napsal na twitter i kapitán Finů Tim Sparv.

Do podpory na dálku se zapojili v Kodani i finští fanoušci, kteří na tribunách vyvolávali jméno "Christian!", a dánští příznivci pro změnu odpovídali v odezvě: "Eriksen!".

Finové nakonec utkání vyhráli 1:0 hlavičkou Joela Pohjanpala. Ten se stal historicky prvním střelcem Skandinávců na ME, nicméně pod vlivem předchozích dramatických událostí nijak výrazně neslavil. Dánové nevyužili 16 minut před koncem ani nařízenou penaltu, protože Pierrea Emila Höjbjerga vychytal brankář Lukas Hradecky. Finsko vyhrálo na hřišti Dánska po 21 zápasech a poprvé od roku 1949.

"Podařilo se nám uhrát dobrý výsledek, ale všichni z nás si tenhle zápas budeme pamatovat i z dalších důvodů. Před restartem jsem hráčům říkal, že chápu jejich pocity, a jen jsem si přál, aby se soustředili na hru, jak to jen půjde. Bylo mi jasné, že to nebude snadné," přiznal trenér Markku Kanerva a Pukki dodal: "Nakonec můžeme být rádi za tři body, ale na rozdíl od jiných výher, po téhle nebyla nálada v kabině nijak bujará."

V dalším utkání vyzve Finsko ve středu v Petrohradu reprezentaci Ruska, která na úvod prohrála 0:3 s Belgií.