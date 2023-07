Finger oceňuje kontroverzní téma filmu o sportovkyni, jež se stala pornoherečkou

Karlovy Vary - Herec Martin Finger rád otevírá kontroverzní témata, jako je například to ve snímku Její tělo. Jeho tvůrce inspiroval osud sportovkyně, která se stala pornoherečkou. Finger si myslí, že je to důležité pro společnost, která vždy tíhne k černobílému vidění světa a konzervatismu, a tím pádem i k šikaně menšinových názorů. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Film je osudem mladé sportovkyně jen inspirován, ne všechno je v něm úplně přesně do puntíku tak, jak se to stalo ve skutečnosti," zdůraznil Finger, který ve filmu představeném na filmovém festivalu v Karlových Varech ztvárnil otce hlavní hrdinky. Snímek bude mít v tuzemských kinech premiéru 16. listopadu.

Andrea Absolonová, kterou ve filmu představuje slovenská herečka Natalia Germani, začínala svoji kariéru jako sportovkyně. Ve skocích do vody z desetimetrové věže byla v 19 letech členkou českého olympijského týmu. Při tréninku na olympijské hry v Atlantě si zranila páteř, což znamenalo osudový zlom v její slibně nastartované sportovní kariéře, a stala se pornoherečkou. Pod uměleckým jménem Lea De Mae natočila více než stovku erotických snímků. V červenci 2004 jí byla diagnostikována vzácná forma rakoviny mozku, po necelém půlroce ve věku 27 let nemoci podlehla.

Finger ve filmu režisérky Natálie Císařovské hraje otce, matku ztvárnila Zuzana Mauréry. "Pro každý lidský osud jsou rodiče důležití, tím, že děti zplodí, maminky děti porodí, a pak s nimi prožívají všechny radosti a strázně. Na té malé ploše, kterou ve filmu mám, jsem v příběhu vždycky u těch stěžejních důležitých scén - radosti z toho, že vyhrává závody, když se u doktora dozvídá, že už nebude nikdy závodit, a poté jako otec bojující s tím, že dcera vstoupila do pornoprůmyslu. Zkousnout to nedokáže a tiše tím trpí," uvedl Finger.

Tvůrci se k tématu snažili přistupovat bez bulvarizace jako k uměleckému dílu. Při natáčení erotických scén spolupracovali s reálnými pornoherci. Režisérka Císařovská před časem uvedla, že ne všechno bude použitelné, ale nesnaží se nic "maloměšťácky učesat". "U natáčení pornoscén jsme nebyl, ani jsem zatím neviděl ten výsledek," podotkl Finger.

Režisérka Císařovská vystudovala historii na pařížské Sorbonně a dokumentární tvorbu na pražské FAMU, kde natočila několik dokumentárních filmů. Její bakalářský film Až zapadne slunce (2014), oceněný diváky na Febiofestu 2015, byl hraným snímkem a od té doby se věnuje hranému i dokumentárnímu filmu. Od roku 2014 spolupracuje jako externí dokumentaristka s Českou televizí.