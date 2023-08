Financování opravy přehrady v Liberci je vyřešené zatím jen pro letošní rok

Liberec - Zatím jen do konce letošního roku je vyřešené financování rekonstrukce liberecké přehrady, která byla vyřazena z evropského dotačního programu. Náklady bude hradit státní podnik Povodí Labe a ministerstvo zemědělství. ČTK to sdělila mluvčí Povodí Hana Bendová. Financování v dalších letech stále vyřešené není, podle Bendové se o něm nadále jedná. Přehrada je majetkem státního podniku.

Rekonstrukce vodní nádrže vybudované před 120 lety začala loni na podzim a potrvá do léta 2025. Podmínkou pro čerpání dotací ale bylo dokončení stavebních prací do konce roku 2023, což přehrada nesplňuje, proto byla z dotačního programu vyřazena. I přes nejistotu ve financování stavební práce za 388 milionů korun bez DPH zatím postupují podle plánu.

"Pokračuje se na odbahnění nádrže těžením sedimentu, na výstavbě opěrné pravobřežní železobetonové zdi včetně kamenné obezdívky a na budování staveništních komunikací," uvedla Bendová. Stavbaři také například čistí věž hráze, montují část přístupové šachty a pracují na zřízení zemní jímky. "Na levé spodní výpusti se vyřezává staré potrubí, proběhlo spárování vzdušného líce hráze a pokračuje se na čištění a spárování kaskády bezpečnostního přelivu," dodala mluvčí.

V nejbližší době budou stavbaři osazovat asi 100 metrů dlouhé pobytové schodiště, které bude součástí pláže. Tu čeká revitalizace stejně jako další okolí přehrady podle projektu, který připravuje liberecká radnice. "V současné době máme dokumentaci na stavebním úřadě k vydání stavebního povolení," uvedl náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj). Odhaduje, že revitalizace okolí přehrady si vyžádá zhruba 45 milionů korun. Práce by měly začít v březnu 2024. V plánu je dobudování stezky podél promenádní stěny, úprava pláže, kde přibydou herní prvky, lavičky, koše a malé dětské hřiště, ale také vybudování bezbariérového propojení směrem na Zvolenskou ulici.

I tu možná čeká změna, neboť pro pěší není zcela bezpečná. Je v ní klikatá nepřehledná silnice s obousměrným provozem aut bez promenádní cesty. "Domluvili jsme se, že bychom zkoušeli nový režim. My bychom to chtěli uzavírat na víkendy. To znamená, aby přehrada byla rekreační oblastí přes víkendy, kdy aut jezdí minimum, a potom o státních svátcích," dodal Janďourek.