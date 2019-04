Praha - Dnešní poslední den pro odevzdání daňového přiznání a úhradu daně se na finančních úřadech zatím obešel bez komplikací. Fronty se na úřadech tvořily nárazově. Několik desítek minut museli například lidé čekat na některých pražských finančních úřadech, a to především u pokladen. Vyplývá to ze zjištění ČTK a vyjádření pražského finančního ředitelství. Finanční správa rozšířila v souvislosti s daňovými přiznáními úřední hodiny na finančních úřadech. Dnes jsou otevřeny od 08:00 do 18:00.

Lidé a firmy zatím do dnešního dnes odevzdali 1,88 milionu daňových přiznání za loňský rok. Fyzické osoby podaly 1,63 milionu přiznání a firmy 242.005. V případě fyzických osob jde o tři čtvrtiny z celkového očekávaného počtu a u firem o více než polovinu.

Dnes je konečný termín pro odevzdaní daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob za rok 2018 pro poplatníky, kteří nevyužívají služeb daňového poradce. Při využití služeb daňového poradce je lhůta do 1. července. V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, ovšem sankce nehrozí. "Pokud daňový poplatník nestihne daňové přiznání odevzdat dnes, může tak učinit ještě v nejbližších dnech. Daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, tedy do 8. dubna 2019," uvedla dnes generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Provoz na pražských finančních úřadech je většinou plynulý, řekla ČTK mluvčí pražského finančního ředitelství Radka Musilová. Čekací doba je podle ní spíše na pokladnách úřadu než na podatelnách. "Zdržení lze čekat na finančních úřadech na stanicích metra," uvedla. Například na úřadu pro Prahu 3 u stanice Českomoravská byla podle Musilové čekací doba na pokladně jednu až dvě hodiny. Důvodem je podle Musilové mimo jiné to, že úřad slouží i pro obyvatele Středočeského kraje. Čekací doba několik desítek minut byla nárazově také například na finančním úřadě pro Prahu 7 nebo pro Prahu 5.

Výrazné fronty nebyly na finančních úřadech v regionech, vyplývá ze zjištění ČTK. Například v Brně na finančním úřadu pro Brno-venkov dopoledne nebyly ani fronty ani velký shluk lidí. Bez front byl dnes po poledni Finanční úřad i ve stotisícovém Liberci. Na podatelně čekali jen tři lidé, čekání tak bylo minimální. Stále více lidí totiž podle úředníků využívá možnosti podat přiznání k dani z příjmu elektronicky nebo ho raději v klidu pošle poštou.

"Výběr přiznání probíhá na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj plynule, fronty se tvoří pouze nárazově," uvedl pak dnes v tiskové zprávě Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Lidé podle úřadu dosud v kraji podali 155.000 daňových přiznání, z toho elektronicky 23.000. Do 8. dubna by měl úřad podle odhadů obdržet dalších 35.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018.

Loni správa evidovala za rok 2017 zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu bylo od fyzických osob a 450.000 od firem.