Finanční úřady v Pětadvacítce vyplatily téměř devět miliard korun

Praha - U kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady ke čtvrtečnímu večeru evidují 400.846 žádostí, uspokojeno bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard. Na tiskové konferenci pod jednání vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Nejčastěji pro podání žádosti živnostníci podle Schillerové volí možnost naskenovaného formuláře zaslaného emailem. Program přímé podpory podle ní funguje bez problémů a plynule, případné nejasnosti jsou řešeny individuálně telefonicky nebo přes online korespondenci.

"Jsem ráda, že Poslanecká sněmovna schválila pokračování od 1. května ve výši 500 korun denně a předpokládám, že se nám podaří dosáhnout toho, že to schválí i Senát," řekla Schillerová.

Nárok na bonus 25.000 korun, tedy 500 korun denně, mají živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižení v souvislosti s koronavirem. Žádat mohou od 9. dubna zatím za období od 12. března do 30. dubna. V případě pokračování programu se podmínky podle Schillerové měnit nebudou, ale podnikatelé budou muset podat nové čestné prohlášení.

Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ. Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů ministerstva financí až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by podle ministerstva mělo státní pokladnu přijít na dalších až 13,6 miliardy korun. Reálně to ale podle úřadu bude zřejmě méně.

OSVČ mají také stejně jako zaměstnanci nárok na ošetřovné za děti, kterou nemohou chodit do školy, nebo další členy rodiny. Žádosti od nich přijímá ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda schválila vklad 4 miliardy Kč pro EGAP, spustí se COVID plus

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) získá čtyři miliardy korun jako záruky k úvěrům poskytovaným velkým exportním firmám zasaženým v souvislosti s koronavirem. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Díky tomu bude možné spustit program Záruka COVID plus. Kabinet bude moci do fondu v případě potřeby schválit další peníze. ČTK o tom informovalo ministerstvo financí.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Novela zřídila také fond exportní pojišťovny.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.

O úvěry budou moci žádat podniky nad 250 zaměstnanců, u nichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží dosahuje minimálně jedné pětiny za loňský rok. Maximální hranice úvěru činí 25 procent z ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za loňský rok. Firmy budou mít nárok na úvěr od pěti milionů korun. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do 80 procent, minimální podíl banky tak bude 20 procent.

Ministryně financí Schillerová v pondělí uvedla, že program vznikl na základě dohody s bankami, které také budou vyhodnocovat žadatele.

Program Záruka COVID plus doplňuje již zahájené úvěrové programy COVID pro živnostníky a malé firmy, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Ve dvou vlnách bylo přijato přes 9000 žádostí. Nyní se chystá třetí pokračování, do kterého je vyčleněno 150 miliard korun. Bude k dispozici drobným podnikatelům i firmám s až 500 zaměstnanci.