Finanční správa začíná vyplácet příspěvky dohodářům

Praha - Finanční správa dnes začne vyplácet příspěvky, tzv. kompenzační bonus, zaměstnancům pracujícím na dohodu, kteří byli postižení dopady pandemie koronaviru. Účinnosti totiž nabyl příslušný zákon. O podporu mohou tzv. dohodáři žádat do 30. listopadu. Vyplývá to z informací na webu finanční správy.

Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Žádost je možné podat na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Správa zároveň upozornila, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo v případě osob samostatně výdělečně činných a společníků malých s. r. o. "Důvodem je skutečnost, že zákon stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů důkladně prověřit," uvedla správa.

OSVČ i společníci malých firem mohou do dneška žádat o příspěvek už jen za druhé období po 30. dubnu do 8. června. Žádosti v prvním období od 12. března do 30. dubna finanční správa přijímala do 29. června. Příspěvek v prvním i druhém období činí 500 korun denně. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.