Finanční správa omezí činnost finančních úřadů, obce to kritizují

Praha - Finanční správa omezí v prvním pololetí příštího roku činnost 33 finančních úřadů. Úřady budou služby poskytovat v úřední dny pondělí a středa, tedy minimálně dva dny v týdnu, a budou je zajišťovat alespoň dva pracovníci správy. Zástupci obcí považují záměr za projev dalšího vzdalování výkonu státní správy od občana a nevěří, že rozsah služeb zůstane stejný. Obavy mají i o kompetentnost pracovníků. Omezení činnosti finančních úřadů navíc podpoří vylidňování venkova, míní starostové.

Finanční správa má nyní 201 územních pracovišť. Z toho 23 územních pracovišť již od června 2016 funguje v režimu 2+2, tedy dva dny v týdnu v nich působí dva úředníci.

Na finančních úřadech s omezeným provozem by měla být zachována činnost podatelny, vydávání tiskopisů a poskytování informací, vydávání potvrzení o bezdlužnosti, nahlížení do spisu a přidělování autentizačních údajů k elektronické evidenci tržeb (EET) nebo k placení správních poplatků a vymáhaných nedoplatků prostřednictvím platební karty.

Sdružení místních samospráv již dříve upozornilo, že omezení činnosti povede k odlivu vzdělaných lidí z dotčených regionů. "Tím dojde k dalšímu vzdálení veřejných služeb pro občany v často odlehlých regionech. Navíc se tím sníží nabídka kvalifikovaných míst, a tedy i motivace lidí vracet se do regionů po studiu na vysoké škole," uvedl předseda sdružení Stanislav Polčák.

Starosta Kaplice na Českokrumlovsku Pavel Talíř míní, že problém budou mít lidé z pohraničí. "Na jedné straně máme plná ústa toho, jak chceme podporovat rozvoj na venkově, ale děláme všechno pro to, aby se venkov dál vylidňoval," řekl dnes ČTK. Podotkl, že může vzniknout i taková rebelie, že lidé přestanou podávat daňová přiznání. V obcích panují také obavy, že finanční úřady budou fungovat spíš jako podací místo.

Změny v činnosti úřadů souvisí s plánem snížit počet pracovníků a provozních nákladů finanční správy. Úspora související s omezováním činnosti vybraných úřadů by měla podle analýzy finanční správy činit v následujících pěti letech 660 milionů Kč a vést ke zrušení 123 míst. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty by ale místo personálních škrtů bylo vhodné věnovat se spíše komplexní digitalizaci státní správy, která by umožnila vše vyřídit z pohodlí domova.

Předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl chce plánované omezení činnosti finančních úřadů ještě probrat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), setkat se mají 1. října.

Seznam finančních úřadů, které budou převedeny do tzv. režimu 2+2:

FÚ pro Jihočeský kraj ÚzP v Trhových Svinech ÚzP v Kaplici ÚzP v Dačicích FÚ pro Plzeňský kraj ÚzP v Kralovicích ÚzP v Sušici ÚzP ve Stříbře FÚ pro Karlovarský kraj ÚzP v Ostrově ÚzP v Mariánských Lázních FÚ pro Ústecký kraj ÚzP v Libochovicích FÚ pro Liberecký kraj ÚzP v Novém Boru ÚzP v Tanvaldu ÚzP ve Frýdlantu FÚ pro Královéhradecký kraj ÚzP v Novém Bydžově ÚzP v Hořicích ÚzP v Broumově ÚzP v Jaroměři ÚzP v Kostelci nad Orlicí ÚzP ve Dvoře Králové nad Labem FÚ pro Pardubický kraj ÚzP v Hlinsku ÚzP v Holicích ÚzP v Litomyšli ÚzP v Moravské Třebové FÚ pro Kraj Vysočina ÚzP v Chotěboři ÚzP v Ledči nad Sázavou ÚzP v Bystřici nad Perštejnem FÚ pro Jihomoravský kraj ÚzP v Mikulově ÚzP v Bučovicích ÚzP ve Slavkově u Brna ÚzP v Moravském Krumlově FÚ pro Olomoucký kraj ÚzP v Litovli FÚ pro Moravskoslezský kraj ÚzP ve Frýdlantu nad Ostravicí FÚ pro Zlínský kraj ÚzP ve Valašských Kloboukách ÚzP v Luhačovicích

Zdroj: Finanční správa