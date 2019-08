Finanční ředitel ČEZ: Výsledky firmy dále porostou i příští rok

Praha - Hospodářské výsledky energetické společnosti ČEZ porostou i příští rok. V dnešním rozhovoru s ČTK to řekl finanční ředitel firmy Martin Novák. Zopakoval, že za pomyslné výsledkové dno považuje společnost loňský rok. V letošním prvním pololetí zvýšil ČEZ čistý zisk meziročně o 45 procent na 11,2 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 13,8 miliardy na 100 miliard korun. Důvodem jsou především vyšší prodejní ceny elektřiny a zisk z obchodování s komoditami, uvedla dnes firma.

"Pokud se nic zásadního nestane, tak bychom měli mít rok 2020 ještě o trochu lepší než rok 2019," řekl dnes Novák. Vliv podle něj budou mít opět především prodejní ceny elektřiny, které dále rostou. Dodal, že firma by si měla polepšit z hlediska všech hlavních ukazatelů, tj. čistého zisku, provozního zisku před odpisy (EBITDA) i tržeb.

Za celý loňský rok klesl meziročně čistý zisk ČEZ o 45 procent na 10,5 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA se snížil o osm procent na 49,5 miliardy korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy nesouvisející s běžným hospodařením roku byl nižší o 37 procent, když dosáhl 13,1 miliardy korun. ČEZ dnes potvrdil, že v letošním roce ČEZ předpokládá zvýšení EBITDA na 57 až 59 miliard korun a růst čistého zisku na 17 až 19 miliard korun.

"Očekávání jsme nevylepšili z toho důvodu, že to více méně běží přesně podle plánu. My to máme vždycky trochu sezonní - to znamená, že první pololetí bývá obecně silnější než to druhé," uvedl Novák. Odhad označil za realistický. "Po třech kvartálech často ten interval někam posouváme, nebo zúžíme třeba už jenom na rozpětí jedné miliardy. Teď na to ještě není doba, máme za sebou i před sebou půl roku," dodal.

Majoritním vlastníkem ČEZ je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Výsledky firmy za letošní první pololetí mírně překonaly odhady analytiků.

ČEZ: Ekonomicky nejvýhodnější je nyní prodat Počerady Tykačovi

Energetické společnosti ČEZ se v tuto chvíli jeví ze všech variant, které jsou k dispozici, za ekonomicky nejvýhodnější prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady skupině Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače za domluvenou částku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Podle dřívějších informací jde o dvě miliardy korun. Předloni měl Tykač za elektrárnu nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Andrej Babiš (ANO), v té době ministr financí.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku. Pokud by této druhé opce využil, získal by za elektrárnu dvě miliardy korun. Předloňská Tykačova nabídka byla mimo tuto smlouvu.

"Jde o nižší částku, než byla nabízena, ale jsme také v jiném čase. Tehdejší částka není na stole," řekl dnes Novák. Jednání o Počeradech se podle něj v tuto chvíli neuskutečňují. "Smlouva je stále platná. Uvidíme, co se bude dít v druhé polovině roku, jestli dojde k nějakým jednáním nebo ne," dodal.

Právě kvůli možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady chtějí minoritní akcionáři ČEZ kolem Michala Šnobra iniciovat svolání další valné hromady firmy. Šnobr to na červnové, rekordně dlouhé valné hromadě ČEZ, řekl ČTK. Důvodem podle něj je, že bod nebyl zařazen na tehdejší valnou hromadu firmy a ze strany představenstva společnosti na ní byly dotazy k tématu nedostatečně zodpovězeny. "S prodejem nesouhlasíme kvůli tomu, že jde o strategický, významný majetek," uvedl tehdy Šnobr.

Možný prodej elektrárny kritizují i ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

Elektrárna Počerady leží na Lounsku mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.