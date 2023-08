Finanční ředitel ČEZ: Plynu je v Evropě dost, zdražování je v běžný sezonní stav

Praha - Plynu a kapacit pro jeho zpracování je nyní na evropském trhu dostatek, dodávky v ohrožení nejsou. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel energetické skupiny ČEZ Martin Novák. Podle něj se současný růst velkoobchodních cen plynu nevymyká běžným sezonním výkyvům a nelze jej připodobnit k loňskému skokovému zdražování. Upozornil na to, že evropské zásobníky na plyn budou brzy plné, a navíc přibývají nové terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve středu výrazně vzrostla a překročila 40 eur (zhruba 970 korun) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z toho, že dodávku zkapalněného zemního plynu (LNG) by mohly narušit stávky v některých terminálech na LNG v Austrálii, uvedla ve středu agentura DPA.

"Ve srovnání s tím, co se dělo loni, je současné zdražování plynu mírné až nevýrazné. Je to běžná sezonní situace," komentoval současný vývoj na burze Novák. Oproti loňsku je situace podle něj zcela odlišná.

Podle něj v současnosti na trhu s plynem není obava, že by plynu nebo kapacit pro jeho zpracování byl nedostatek. "Zásobníky plynu v Evropě budou v srpnu nebo nejpozději v září naplněny nadoraz. Také kapacit pro zplynování je velké množství, ještě během tohoto roku se v Evropě dostaví spousta nových terminálů. A dodávek a množství tankerů, které jsme jako Evropa schopni nakoupit, je také dostatek," řekl Novák.

Nevyloučil to, že do budoucna by situaci na trhu mohla změnit nějaká další nepředvídatelná situace, jako tomu bylo loni v případě důsledků z konfliktu na Ukrajině. V takovém případě by se případné zdražování komodit podle něj promítlo v cenách pro koncové zákazníky s odstupem. "Snažíme se postupnými nákupy tlumit možné cenové výkyvy," dodal.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco před rokem 2021 se pohybovala výrazně pod 20 eury za MWh. Od konce loňského roku má cena sestupný trend, který nicméně provázejí občasné vzestupy, někdy i velmi výrazné. Cena plynu na burze se už delší dobu nachází hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v ČR, který činí 2500 Kč za MWh.