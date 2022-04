Finálová bitva se přesouvá do Prahy, Sparta bude hájit domácí neporazitelnost

Praha - Finálová bitva hokejové extraligy se přesouvá do Prahy. Série mezi Spartou a Třincem bude pokračovat v pátek a v sobotu v O2 areně, která by měla být téměř vyprodaná, za nerozhodného stavu 1:1. Sparta v úterý poprvé v sezoně porazila Oceláře, připravila jim první porážku v letošním play off a nyní věří, že v domácím prostředí naváže na svou neporazitelnost. Ve vyřazovacích bojích totiž doma zvládla všech šest utkání.

"Opět to bude boj. Narazily na sebe týmy, které chtějí vyhrát. Třinec je obrovsky silné mužstvo myslím si, že nás čeká stejný boj jako v Třinci," řekl trenér Pražanů Josef Jandač. "Série se dostane před jinou atmosféru. Třinec umí ale zahrát stejně doma i venku a myslím si, že i my jsme schopni zahrát dobře. Prostě si to rozdáme a uvidíme. Jsou to vyrovnané zápasy a mohou rozhodnout maličkosti," podotkl třiapadesátiletý kouč.

Finálové zápasy v Praze by měla sledovat nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu play off. Nejvíce diváků zatím zavítalo na první semifinálový duel Sparty s Českými Budějovicemi (15.089). Aktuálně je v předprodeji už jen několik stovek vstupenek ze sedmnáctitisícové kapacity O2 areny. "Doufám, že bude vyprodáno a využijeme domácího prostředí, Fanoušci nás poženou a bude skvělá atmosféra. Všichni se domů strašně těšíme," hlásil již v Třinci útočník Miroslav Forman.

Oceláři vyhráli čtvrtfinále i semifinále 4:0 na zápasy, až ve druhém finále poprvé prohráli. Z nezdaru ale nedělají tragédii. Věří, že se ke třetímu titulu v řadě přiblíží v Praze. "Uvidíme, jak to bude po zápasech v Praze. Buď to bude vyrovnané, nebo někdo povede 3:1," pousmál se trenér Václav Varaďa.

Třinečtí hrají čtvrté finále v řadě a páté za posledních sedm let. Zažili různé scénáře. "V roce 2015 jsme s Litvínovem oba první domácí zápasy prohráli a nakonec došlo na sedmý zápas. Stát se může cokoliv a my uděláme maximum, abychom byli ve třetím zápase lepším týmem," podotkl Varaďa a poukázal na sezonu 2014/15, kdy Slezané nakonec skončili druzí po prohře 0:2 v závěrečném utkání ročníku.

I Varaďa očekává v O2 areně tvrdý boj. "Bude tam fantastická kulisa, ale my tam jedeme vyhrát zápas," řekl. "Je těžké vytvářet si brankové příležitosti. Oba brankáři chytají extrémně dobře. Musíme vyhrávat osobní souboje, což se nám ve druhém zápase nedařilo," dodal pětačtyřicetiletý kouč, který u týmu stejně jako Jandač u Sparty po sezoně končí.