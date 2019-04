Praha - Finálová bitva play off hokejové extraligy mezi Libercem a Třincem bude v pátek pokračovat na severu Čech za stavu 2:2 na zápasy. Boj o Masarykův pohár tak začíná prakticky od nuly, nejlepší dva týmy základní části mají před sebou maximálně tři utkání, ve kterých budou usilovat o dvě výhry.

"Věřím, že nám může pomoct koncovka čtvrtého utkání," řekl trenér Bílých Tygrů Filip Pešán a poukázal na fakt, že jeho tým v úterý zvládl dramatický závěr zatím posledního vzájemného zápasu a vyhrál v prodloužení. "Třinec celou sérii dokazuje, že je velmi kvalitní soupeř. Zápasy jsou hodně vyrovnané, bude to opět velká bitva," doplnil.

Vyrovnané souboje předpokládá i útočník Michal Birner. "Týmy se nemají čím překvapit. Zase bude rozhodovat, kdo bude mít více vyloučených, jak komu půjdou přesilovky a ke komu se budou puky víc odrážet. Je to klasické finále, padesát na padesát," pousmál se Birner.

Pokud chtějí Severočeši získat druhý titul, musejí se vyvarovat špatných výkonů z lichých zápasů, kdy je Třinec jednoznačně přehrál. "Bude to pořád stejné. Je jedno, jestli je to první nebo sedmý zápas. Hrají proti sobě první a druhý tým základní části a není prostor pro vypuštění jediného centimetru ledu. Až jeden z nás vyhraje, tak bude konec a jeden z nás si může celé léto vyčítat, že se stalo tohle nebo tohle," řekl brankář Roman Will.

Třinečtí se do Liberce přesunuli dnes a stejně jako před začátkem finále využili na cestu do Prahy vlak. "Rozebrali jsme si poslední utkání. Víme, co jsme udělali špatně, a pokusíme se připravit tak, abychom další zápas zvládli líp. Celá série je prozatím hodně vyrovnaná a bude to pokračovat v obdobném duchu jako dosud. Očekávám další urputný boj a věřím, že třetí bod získáme my," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Slezané si uvědomují, že mají před sebou těžký úkol, chtějí však v Liberci navázat na výhru z prvního duelu série a vybojovat si mečbol. "V Liberci je to vždycky těžké, ale teď je to úplně jedno, každý zápas je těžký. Jsou to poslední zápasy sezony, chceme si to užít a urvat to," uvedl útočník David Cienciala.