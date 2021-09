Finále v Plzni zahájí premiéra filmu Moje slunce Mad

Plzeň - Filmový festival Finále Plzeň zahájí v pátek 24. září premiéra animovaného snímku Moje slunce Mad režisérky Michaely Pavlátové. Vstupenky na 34. ročník šestidenní soutěžní přehlídky českých a slovenských celovečerních snímků, dokumentů i televizních a internetových projektů se prodávají od 6. září a je o ně velký zájem. Některé projekce, například filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který bude promítán 28. září v reaktorové hale Škody JS, už jsou vyprodané. ČTK to dnes řekla ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Organizátoři festivalu podle ohlasů věří, že diváci, kteří do kina kvůli protiepidemickým opatřením moc nechodí, se soustředí na Finále, kde mohou zhlédnout většinu tuzemských novinek za poslední rok. Projekce vyprodaných filmů se ale budou přidávat, uvedla ředitelka.

"Přehlídka nabídne celkem 109 snímků včetně exkluzivních premiér a předpremiér a výběru atraktivních počinů z Německa a Polska," řekla ředitelka. Podle ní je přesun termínu festivalu z jara na podzim, původně kvůli pandemii, pro další roky už definitivní. "V rámci celoevropské filmové festivalové mapy je podzim výhodnější," řekl člen vedení přehlídky David Brabec.

Moje slunce Mad je příběhem o lásce české ženy a afghánského muže, jimž vstoupí do života opuštěný chlapec. Díky výjimečnému tématu i zpracování si získal srdce poroty ve francouzském Annecy. "Je to pro nás obrovská čest, že budeme Finále zahajovat. Je to pro mě univerzální příběh o rodině a vztazích, který snad bude fungovat vždycky," řekla dnes Pavlátová. Podle ní má dvě jazykové verze, jednu namluvenou předními českými herci a druhou, kde většinou mluví Afghánci ve studiu v Kábulu. Někteří z nich, zejména děti, by také měli přijet na zahájení plzeňského festivalu. "Možná to bylo poslední, co se tam natáčelo. Studio už je, myslím, rozprášené," řekla autorka knižní předlohy a novinářka Petra Procházková. Dodala, že je moc ráda, že film vznikl. Do kin půjde 21. října.

Finále představí v premiéře či předpremiéře tři koprodukční snímky, které budou moci diváci v ČR vidět poprvé právě v Plzni. Jde o snímek Je suis Karl, jehož část se natáčela v Praze a hrají v něm Anna Fialová a Elizaveta Maximová. Hudba, zvuková postprodukce a vizuální efekty jsou od českých umělců. Snímek Christiana Schwochowa byl nominován na Německé filmové ceny na MFF Berlinale. Cenzorka Petera Kerekeše, podpořená českým filmovým fondem, zvítězila na festivalu v Karlových Varech v soutěži projektů ve vývoji a film Nezanechat stopy režiséra Jana P. Matuszyńského s minoritní českou koprodukcí se představil na MFF v Benátkách.

K dalším premiérám patří Minuta věčnosti Rudolfa Havlíka s Jiřím Langmajerem v hlavní roli natočená na Islandu v týmu devíti lidí za pouhý měsíc, dokument Tomáše Hlaváčka Bydlet proti všem, dobové drama Zdeňka Jiráského Kryštof o klášterním životě v 50. letech, minisérie Podezření Michala Blaška vycházející z reálných případů zdravotníků, historický film Zpráva Petera Bebjaka podle skutečných událostí útěku z koncentračního tábora nebo koprodukční film Neznámý Bogdana G. Apetriho oceněný na MFF ve Varšavě a Transylvánii. Pro děti je připravena animovaná pohádka Myši patří do nebe Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka.

V soutěžní sekci celovečerních hraných a animovaných filmů budou například Atlas ptáků oceňovaného režiséra Olma Omerzu, který měl premiéru na MFF Karlovy Vary, stejně jako Zpráva o záchraně mrtvého a debuty Marťanské lodě a Zrcadla v tmě. Služebníci byli uvedeni na Berlinale, kde další snímek Smolný pich aneb Pitomý porno získal Zlatého medvěda.

Vstupenky a akreditace už si mohou lidé koupit online na www.festivalfinale.cz a od 24. září od 10:00 na festivalové recepci v Měšťanské besedě v centru města, kde bude opět hlavní centrum Finále. Cena vstupenky je 100 Kč, víkendová akreditace stojí 500 Kč a na celý festival 800 korun.