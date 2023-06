Finále v Edenu nabídlo bouřlivou atmosféru i exces příznivců West Hamu

Praha - Bouřlivou atmosféru od začátku do konce nabídlo finále Evropské konferenční ligy v pražském Edenu mezi fotbalisty Fiorentiny a West Hamu. Příznivci anglického týmu se však nevyvarovali excesu, když v 33. minutě jeden z kelímků hozených na hřiště způsobil kapitánovi italského týmu Cristianu Biraghimu krvavé zranění na hlavě. Naopak bez problémů se obešel vstup fanoušků na stadion. "Kladiváři" v sestavě s Vladimírem Coufalem a Tomášem Součkem zvítězili 2:1.

Fanoušci začali zaplňovat Eden už od jeho otevření v 18:00. Před stadionem se nevytvořily výrazné fronty. Eden byl netradičně obehnán zábranami, za něž se dostali pouze fanoušci se vstupenkami. Díky tomu se stadion před začátkem utkání bez problémů zaplnil 18 tisíci diváky.

Příznivcům West Hamu připadla, k radosti bývalých hráčů Slavie Coufala a Součka mimo jiné i tribuna sever, kde na domácích zápasech sídlí "kotel" vršovického celku. Jiný český reprezentant Antonín Barák nastoupil za tým z Florencie až ve třetí minutě závěrečného nastavení.

Zhruba 20 minut před úvodním výkopem přišla na trávník asi třicítka kytaristů, kteří se rovnoměrně rozmístili na oba konce hřiště. Napříč stadionem se rozezněly zkrácené verze rockových hitů, např. Enter Sandman od Metalliky, We Will Rock You od Queen, It's My Life od Bon Jovi, či Thunderstruck od AC/DC.

Následoval slavnostní ceremoniál, dobrovolníci nejprve zakryli středový kruh plachtou s logem soutěže, vedle níž se po chvíli rozprostřely stejně velké znaky obou klubů. To vše za doprovodu dýdžeje, ohňů, pyrotechniky a kytaristů. Ambasador soutěže Vladimír Šmicer poté přišel na hřiště s vítěznou trofejí a zapózoval s ní divákům na všechny strany.

Od úvodního hvizdu se hrálo v bouřlivé atmosféře, plné skandování. Fanoušci londýnského týmu si ale neodpustili nevhodné chování. Když ve čtvrté minutě po souboji s Declanem Ricem zůstal ve vápně "Kladivářů" ležet Nicolás González, začali na něj házet kelímky. Hůře dopadl ve 33. minutě kapitán "Fialek" Biraghi, jenž po zásahu kelímkem utrpěl na hlavě krvavé zranění a po několikaminutovém ošetření pokračoval ve hře s fialovým obvazem, ladícímu s dresem.

Po hodině hry propukl mezi fanoušky West Hamu jásot, když španělský rozhodčí Carlos del Cerro Grande po zhlédnutí opakovaných záběrů odpískal penaltu za Biraghiho ruku ve vápně. Pokutový kop bezpečně proměnil Saíd Benrahma a "Kladiváři" oslavili vedoucí trefu v bezprostřední blízkosti s diváky na východní tribuně.

Angličtí diváci následně spustili chorál, v 67. minutě je však zchladila vyrovnávací branka Giacoma Bonaventury. Přesto se nakonec radovali oni, když v 90. minutě vstřelil vítězný gól Jarrod Bowen. Na hřiště vběhl i trenér West Hamu David Moyes.

Londýňané, kteří v anglické lize skončili až čtrnáctí, vybojovali druhou trofej v pohárové Evropě. V roce 1965 triumfovali v dnes již neexistujícím Poháru vítězů pohárů. Po závěrečném hvizdu vběhlo na trávník i několik fanoušků vítězného mužstva.