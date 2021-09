Finále US Open si zahrají překvapivě Fernandezová a Raducanuová.

Britka Emma Raducanuová si v semifinále US Open poradila s Řekyní Marií Sakkariovou, která o kolo dříve přehrála Karolínu Plíškovou, po setech 6:1 a 6:4.

New York - Finále dvouhry tenistek na US Open má překvapivé složení. O titul se v sobotu v New Yorku utkají devatenáctiletá Kanaďanka Leylah Fernandezová a o rok mladší Britka Emma Raducanuová, která je první grandslamovou finalistkou z kvalifikace.

Fernandezová v semifinále vyřadila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, čtvrtfinálovou přemožitelku Barbory Krejčíkové zdolala 7:6, 4:6 a 6:4. Raducanuová si poradila 6:1 a 6:4 s Řekyní Marií Sakkariovou, která o kolo dříve přehrála Karolínu Plíškovou.

Duel Fernandezové (73. dvouhra WTA) a Raducanuové (150.) ve Flushing Meadows bude prvním finále náctiletých na turnaji velké čtyřky po 22 letech. Naposledy v roce 1999 porazila sedmnáctiletá Serena Williamsová z USA osmnáctiletou Švýcarku Martinu Hingisovou.

"Jsou za tím roky a roky tvrdé práce, slz a krve," řekla Fernandezová, druhá kanadská finalistka US Open po třech letech. Předloni zde titul získala Bianca Andreescuová.

Většina fanoušků ještě ani neusedla v hledišti stadionu Arthura Ashe a Fernandezová už prohrávala se Sabalenkovou v prvním setu 0:3. Později už více než dvacet tisíc diváků skandovalo “Let’s go, Leylah!" a rytmicky tleskalo, když Kanaďanka sadu otočila.

Letošní Wimbledonská semifinalistka Sabalenková v koncovkách ztracených setů situaci nezvládla a chybovala. V poslední hře utkání udělala dvě dvojchyby a při mečbolu poslal forhend do autu. "Tomu se říká tlak. Zničila jsem se sama," hlesla Sabalenková.

Fernandezová počtvrté za sebou na US Open porazila ve třech setech favoritku. Stejně vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou z Japonska, Němku Angelique Kerberovou i Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. "Nevím, jak jsem to dokázala. Asi touhou po finále," řekla Kanaďanka.

Raducanuová si poradila se Sakkariovou hladce. V prvním setu vedla 5:0 a set jistě dokončila, ve druhé sadě Britce stačilo vzít semifinalistce Roland Garros podání jednou. Rozdíl v utkání byl především v nevynucených chybách, Raducanová jich měla o polovinu méně.

"Čas tady v New York letí strašně rychle. Uběhly už tři týdny, co tady hraju, a podívejte, jsem ve finále. Nemůžu tomu ani trochu uvěřit," řekla Raducanuová, která vedle šesti zápasů v hlavní soutěži vyhrála i tři v kvalifikaci a ani v jednom z devíti duelů neztratila set.

Dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, která žije v Británii od dvou let, hraje svůj druhý grandslam v kariéře a premiérově US Open. V osmnácti letech je nejmladší finalistkou na grandslamu po sedmnáctileté Rusce Marii Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů): Ženy: Dvouhra - semifinále: Fernandezová (Kan.) - Sabalenková (2-Běl.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, Raducanuová (Brit.) - Sakkariová (17-Řec.) 6:1, 6:4.