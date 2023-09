Finále US Open nabídne střet budoucí jedničky Sabalenkové s domácí Gauffovou

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - 4. kolo, 5. září 2023. Aryna Sabalenková z Běloruska.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - 4. kolo, 5. září 2023. Aryna Sabalenková z Běloruska. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Budoucí světová jednička Aryna Sabalenková a domácí Američanka Cori Gauffová se v sobotu utkají o první titul z tenisového US Open. Zatímco Běloruska Sabalenková zaútočí po Australian Open na druhou grandslamovou trofej v sezoně, devatenáctiletá Gauffová může získat první z turnajů "velké čtyřky" v kariéře. Nová šampionka vystřídá na trůnu Polku Igu Šwiatekovou, která vypadla v osmifinále. Utkání začne v New Yorku na kurtu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.

Pětadvacetiletá Sabalenková může korunovat úspěšnou sezonu, v níž se dostala na všech čtyřech grandslamech alespoň do semifinále. Naposledy se podobný počin povedl Sereně Williamsové v roce 2016. V boji o finále s Američankou Madison Keysovou sice ztratila poprvé na turnaji set, poté ale duel otočila a zvítězila 0:6, 7:6, 7:6.

Rodačku z Minsku čeká druhé grandslamové finále a první na US Open. V předchozích dvou ročnících skončila vždy v semifinále. Vedle Keysové letos vyřadila na betonových dvorcích ve Flushing Meadows Belgičanku Marynu Zanevskou, Britku Jodie Burrageovou, Francouzku Claru Burelovou, Rusku Darju Kasatkinovou a Číňanku Čeng Čchin-wen. Na turnaji zatím zaznamenala 32 es.

S nasazenou šestkou Gauffovou se Sabalenková utká pošesté. Zatím s ní má bilanci 2:3, jediný letošní zápas v Indian Wells ale vyhrála 6:4, 6:0. "Coco je neuvěřitelná hráčka a předvádí tu skvělý tenis. Je mi jasné, že ji domácí fanoušci budou ve finále podporovat. Zkrátka do toho půjdu a udělám vše, co bude v mých silách. Budu bojovat o každý bod," řekla Sabalenková.

Gauffová, jež v semifinále vyřadila Karolínu Muchovou, bude rovněž ve finále US Open debutovat. V New Yorku si poradila také s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, Dánkou Caroline Wozniackou, Belgičankou Elise Mertensovou, Ruskou Mirrou Andrejevovou a Němkou Laurou Siegemundovou. Proti Mertensové a Siegemundové musela vývoj otáčet.

Devatenáctiletá Gauffová je nejmladší Američankou ve finále US Open od Sereny Willamsové v roce 1999. Ve finále grandslamu je podruhé, loni v něm neuspěla na Roland Garros. "Z minulosti jsem se hodně poučila. Myslím, že předvádím nejlepší tenis, když jsem co nejvíce v klidu. Na Roland Garros jsem se ale tehdy soustředila na všechna ta očekávání," uvedla Gauffová.

Američanka má ideální formu. Vyhrála 17 z posledních 18 zápasů a jedenáctý za sebou. Před US Open triumfovala na turnajích v Cincinnati a Washingtonu. "Věřím, že jsem už zase o něco více vyspělá a schopná, abych to zvládla. Bez ohledu na to, co se v sobotu stane, jsem hrdá, jak jsem se s tím v minulých týdnech popasovala," dodala Gauffová.

Vítězka sobotní dvouhry získá tři miliony dolarů (zhruba 66,8 milionu korun). Poražená finalistka si přijde na polovinu.