Finále US Open mezi Ruudem a Alcarazem bude přímým bojem o post světové jedničky

Norský tenista Casper Ruud ve čtvrtfinále US Open, 6. září 2022. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Nedělní finále mužské dvouhry na tenisovém US Open mezi Norem Casperem Ruudem a Španělem Carlosem Alcarazem se změní v boj o dva trůny. Oba se v New Yorku utkají o první grandslamový titul a zároveň o post světové jedničky. Vítěz nahradí v obou případech loňského šampiona Rusa Daniila Medveděva, který vypadl v osmifinále. Zápas začne na stadionu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.

Třiadvacetiletý Ruud se dostal do finále po výhře nad Rusem Karenem Chačanovem. Rodák z Osla, jenž byl před turnajem sedmý v žebříčku ATP, je prvním Norem v historii, jenž si zahraje na betonových kurtech ve Flushing Meadows finále. Dosud se tam nikdy nedostal přes 3. kolo. Zároveň je v grandslamové finále podruhé v této sezoně po antukovém Roland Garros, kde prohrál s jiným Španělem Rafaelem Nadalem (3:6, 3:6, 0:6).

"Čeká nás zřejmě největší zápas kariéry," řekl Ruud po semifinále, kdy ještě netušil, zda v neděli narazí na Alcaraze, nebo na Američana Francese Tiafoea. "Bylo by nejspravedlivější, kdyby nás oba čekal poslední krok, a kdokoliv by z nás vyhrál, stal by se světovou jedničkou," doplnil norský tenista, jenž plní na turnaji roli nasazené pětky.

Ruud se utká s o čtyři roky mladším Alcarazem potřetí, zatím nezískal ani set. Naposledy prohrál v dubnu na tvrdém povrchu v Miami (5:7, 4:6). I díky této bilanci bude Španěl favoritem.

Pokud rodák z Murcie uspěje, stane se v 19 letech nejmladší jedničkou v historii. Překonal by rekord Australana Lleytona Hewitta, jenž usedl na trůn ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech. "Casper už hrál (grandslamové) finále na Roland Garros, zatímco já v něm budu poprvé. Budu muset zkrotit nervy, ale nechám tam všechno," uvedl Alcaraz.

Otázkou u mladého Španěla, kterému patřilo před US Open čtvrté místo v žebříčku, bude, jak se dokáže poprat s únavou z posledních tří třísetových zápasů. V semifinále s Tiafoem strávil na kurtu 4 hodiny 19 minut, předtím hrál s Italem Jannikem Sinnerem 5 hodin a 15 minut a v osmifinále čelil Chorvatu Marinu Čiličovi takřka další čtyři hodiny. Za posledních pět dní strávil na kurtech 13 hodin a 28 minut, zatímco Ruud zvládl poslední tři zápasy v součtu za necelých devět hodin.

"Možná budu trochu unavený, ale teď jsem šťastný. Sehrál jsem více pětisetových zápasů a myslím, že jsem na tyto velké chvíle mentálně a fyzicky připraven. Poslední rok jsem tvrdě makal na kurtech i v posilovně. Podle mě rozhodne především psychika," dodal Alcaraz.

Vítěz dvouhry získá 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), poražený finalista si přijde na polovinu. Prémie pro nejlepší ale mají stále daleko k odměnám před pandemií koronaviru. V roce 2019 si šampion odnesl šek na 3,9 milionu dolarů.