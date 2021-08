Finále tenisového Poháru Billie Jean Kingové se bude hrát v Praze

Praha - Finále Poháru Billie Jean Kingové se letos uskuteční v Praze. Mezinárodní tenisová federace ITF dnes oznámila, že turnaj dvanácti ženských družstev se bude hrát v O2 areně na tvrdém povrchu od 1. do 6. listopadu a počítá se i s diváky.

Původně se mělo hrát na antuce v Budapešti, ale loni byl turnaj zrušen kvůli koronaviru, letos byl odložen a v květnu se maďarská metropole pořádání vzdala. Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka poprvé informoval o možnosti převzetí finále v červnu a smlouva byla podepsána tento týden poté, co v pondělí česká vláda podpořila akci 65 miliony korun z rozpočtové rezervy.

Češky dostaly do finálového turnaje divokou kartu a ve skupině D se podle losu z loňska utkají se Švýcarskem a Německem. Dále budou startovat Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie, Rusko, Slovensko, Španělsko, USA a nově Kanada, která nahradí Maďarsko.

"Jsem plný mimořádně pozitivních emocí a je to veliké štěstí," radoval se Kaderka ze získání vrcholné akce, která se bude hrát poprvé v novém modelu a pod novým názvem. "Pro Česko je to asi největší sportovní událost, jaká tu kdy byla. Tenis je po fotbalu a basketbalu třetí nejrozšířenější sport světa a v Česku se potká dvanáct nejlepších týmů planety. Vzejde z nich mistr světa a celý sportovní svět, 175 zemí, se bude dívat na Prahu," řekl na tiskové konferenci.

Hrát se bude v O2 areně a zároveň v přilehlé menší hale O2 universum. Předprodej vstupenek začne na konci září a účast diváků bude záležet na aktuálních vládních nařízeních ke koronavirové situaci. Aktuálně smí do hal 3000 osob s testem na koronavirus, po prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo s očkováním. Kapacita dějiště ale bude moci být plně využita, nad zmíněné limity ji ale budou moci doplnit pouze lidé po covidu nebo s vakcínou.

"Povedla se nám sem dostat nadpozemská událost a věřím, že lidé, co mají rádi tenis, budou naočkovaní, aby mohli povzbuzovat naše holky, aby to v Praze vyhrály," řekl Kaderka.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády. Od roku 2011 získaly šest z jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo.

Naposledy slavily Češky stříbrný pohár po finále v roce 2018, přičemž tehdy se ještě hrálo starým systémem. A právě před třemi lety se v Praze hrálo o titul naposledy.

I závěrečný finálový turnaj už česká metropole hostila. V roce 1986 se konal na antuce na Štvanici a událostí týdne byl návrat Martiny Navrátilové do rodné země po 11 letech. Legendární hráčka už tehdy reprezentovala USA a pomohla jim k triumfu.

Soutěž se do loňska jmenovala Fed Cup. Nyní nese jméno dvanáctinásobné grandslamové vítězky a bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost Billie Jean Kingové. "Chtěla bych poděkovat ITF a České republice, že dělaly vše, co bylo v jejich silách, aby turnaj navzdory všem výzvám a okolnostem uspořádaly,“ vzkázala v Kingová, která přijede do Prahy poprvé v životě.

Zvýšily se také finanční odměny pro účastníky finálového turnaje na 18 milionů dolarů.