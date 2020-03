Finále SP ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně nebude

Praha - Finále Světového poháru snowboardistů ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně se neuskuteční. Organizátoři jako důvod uvedli nepředvídatelný vývoj šíření koronaviru. Nechtějí dopadnout jako biatlonisté, kteří tento týden z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu budou v Novém Městě závodit bez diváků. Elitní snowboardisté měli ve Špindlerově Mlýně předvádět triky od 17. do 21. března.

"Nechtěli jsme se dostat do situace, že investujeme nemalé finanční prostředky Svazu lyžařů ČR, Mezinárodní lyžařské federace FIS a partnerů závodu do jeho přípravy, a mohlo by přitom nakonec dojít k tomu, že by se konal bez účasti diváků," uvedl v tiskové zprávě kouč reprezentace Martin Černík.

"Se zástupci svazu, FIS i s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou," dodal Černík.

Snowjam, jak se závody nazývají, se v rámci Světového poháru měl do Krkonoš vrátit po tříleté pauze a popáté v historii. Poprvé byl do seriálu SP zařazen v roce 2013 a v roce 2016 zde skončila největší česká hvězda Šárka Pančochová třetí.

Podle Černíka by se závod měl uskutečnit v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro olympijské hry 2022 v Pekingu.

Pokud nebude závod nahrazen, stanou se celkovými vítězi disciplíny na základě výsledků čtyř uskutečněných soutěží Japonec Ruki Tobita a Katie Ormerodová z Británie. Pančochové patří 23. místo, nejlépe skončila desátá v minulém závodě v Calgary.