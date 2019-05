Finále proti Chelsea by už asi bylo trochu moc, řekl Čech

Londýn - Fotbalový brankář Petr Čech může v posledním utkání kariéry symbolicky nastoupit proti Chelsea. V londýnském celku šestatřicetiletý gólman prožil nejlepší fotbalové roky, když s ním čtyřikrát získal anglický titul a vyhrál s ním i Ligu mistrů.

Čech strávil v Chelsea jedenáct let, než v červnu 2015 odešel do konkurenčního Arsenalu. A pokud s "Kanonýry" po úvodní výhře 3:1 zvládne dnešní semifinálovou odvetu proti Valencii, mohl by proti bývalému klubu nastoupit ve finále Evropské ligy. Chelsea po remíze 1:1 čeká domácí odveta s Frankfurtem.

"Nevím, jestli je to vysněný scénář," řekl Čech v rozhovoru pro deník Guardian k možnosti nastoupit proti Chelsea. "Bude to můj poslední zápas, finále evropského poháru a navíc proti Chelsea, ke které mám citový vztah... To už by asi bylo trochu moc. Ale když se to stane, tak se to stane," dodal.

Čech, který rozhodnutí ukončit po sezoně kariéru oznámil letos v lednu, také přiznal, že majiteli Chelsea Romanu Abramovičovi se jeho odchod k londýnskému rivalovi moc nezamlouval. "Neměl radost, ale věděl, že jsem klubu odevzdal úplně všechno," uvedl Čech.

"Když jsem mu vysvětlil své důvody, tak jen zavřel oči a řekl: OK, můžeš jít. Byl jsem dost nervózní, protože jsem neměl záložní plán," uvedl Čech, který by se rád s kariérou i Arsenalem rozloučil triumfem v evropském poháru, protože s takovým cílem do klubu přišel.

"V první sezoně v Arsenalu jsme měli vyhrát titul, ale udělali jsme ke konci sezony pár chyb a Leicester si mohl prožít svou pohádku," řekl Čech. "Ale vadila mi jedna věc. Přišel jsem do Arsenalu, abych mu pomohl v Lize mistrů, ale skoro jsem v ní nenastupoval. A je velmi těžké pomoci klubu vyhrát Ligu mistrů, když nehrajete. Proto doufám, že se to podaří teď v Evropské lize a nakonec splním sen, se kterým jsem do Arsenalu přišel," prohlásil.