Finále Poháru Billie Jean Kingové by se mohlo hrát v Praze

Praha - Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové by se mohl přesunout do Prahy. Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka dnes uvedl, že o tom jedná s vedením Mezinárodní tenisové federace (ITF). Jasno by mělo být do konce června.

Závěrečný turnaj ženské soutěže se měl konat v Budapešti, ale loni byl zrušen a letos byl kvůli koronavirové situaci odložen. Maďarská metropole se pořádání akce v květnu vzdala.

"Velmi seriózně a vážně jednáme s ITF a jsme před rozhodnutím. Musíme do konce června oznámit, jestli Praha převezme pořádání z Budapešti," řekl Kaderka při dnešním příletu vítězky dvouhry a čtyřhry na Roland Garros Barbory Krejčíkové do Prahy.

Kromě českého týmu mají ve finále startovat i Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie, Německo, Maďarsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko a USA.

"Byla by pohádka, kdyby se světové finále odehrálo v Praze. Volal jsem Báře (Krejčíkové) a ptal se: Chceš Fed Cup v Praze? Řekla, že ano. Není to nereálné, už několik týdnů jednám se šéfem ITF," řekl Kaderka, který se s Davem Haggertym potkal i na Roland Garros.

Nová česká hvězda Krejčíková měla z možného finále Fed Cupu v Česku radost. "Bylo by to nádherné. Byla bych ráda, kdyby se to stalo," řekla a vzpomínala, jak v roce 2018 v O2 areně získala její deblová parťačka Kateřina Siniaková rozhodující bod ve finále proti Američankám. "To byl neskutečný zážitek, jak nás lidi podporovali a jaká byla atmosféra," řekla Krejčíková.

Pokud by vydržela v současné formě až do podzimu, mohla by být za hrdinku třeba Krejčíková. "Byla by obrovská čest reprezentovat a vyhrát poslední bod. Byl by to taky splněný sen, být lídrem českého týmu, ale teď v té situaci nejsem a uvidíme, jak to vyvine," uvedla Krejčíková.

Finálový turnaj by se mohl podle Kaderky hrát 44. týden v roce, tedy od 1. listopadu.

Fed Cup byl na Pohár Billie Jean Kingové přejmenován loni na počest dvanáctinásobné grandslamové vítězky a bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost. Zvýšily se také finanční odměny pro účastníky finálového turnaje na 18 milionů dolarů.

České tenistky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy získaly stříbrný pohár po finále v Praze v roce 2018.