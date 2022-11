Finále MLS ovládlo Los Angeles FC, hrdinou byl náhradní brankář

Los Angeles - Fotbalisté Los Angeles FC ve finále MLS porazili i v oslabení Philadelphii a získali první titul. V duelu o trofej, o niž si oba týmy zahrály poprvé, rozhodli o triumfu v penaltovém rozstřelu, který po dramatickém prodloužení ovládli 3:0.

Fotogalerie

Domácí Los Angeles v normální hrací době dvakrát vedlo, ale Philadelphia vždy dokázala vyrovnat. Do prodloužení zápas poslal Elliot, který pět minut před koncem srovnal na 2:2.

V prodloužení dostal červenou kartu domácí gólman Crepeau a do branky musel náhradník McCarthy. Philadelphii v početní výhodě poslal do vedení druhým zásahem Elliot, na výhru to ale nestačilo.

O čtyři minuty později totiž srovnal střídající Velšan Bale. Bývalá hvězda Tottenhamu a Realu Madrid po zranění zápěstí nastoupila poprvé v play off. "To je prostě Gareth. Dělá to tak i v tréninku," citovala agentura AP trenéra Los Angeles Cherundola.

O vítězi tak musel rozhodnout penaltový rozstřel, ve kterém se stal hrdinou McCarthy. Náhradní brankář Los Angeles chytil dva ze tří pokusů Philadelphie, úvodní penaltu poslal Gazdag mimo.

"Jsem kluk z Philadelphie a hrát proti ní ve finále byl výjimečný zážitek," řekl McCarthy. "Kdykoliv jindy bych jí fandil, dnes ale ne," dodal brankář, který byl vyhlášen nejlepším hráčem finále.

Finálové utkání zámořské fotbalové ligy MLS: Los Angeles FC - Philadelphia Union 3:3 po prodl. (2:2, 1:0), pen. 3:0.