Finále fotbalového šampionátu přineslo velké zklamání francouzským fanouškům

Paříž - Zklamaní francouzští fotbaloví fanoušci v barech a restauracích po celé zemi nepřítomně zírali na televizní obrazovky poté, co Argentina v penaltovém rozstřelu porazila Francii ve finále mistrovství světa ve fotbalu. V přeplněném sportovním baru Belushi v Paříži někteří nevěřícně kroutili hlavami, píše agentura Reuters.

Po celé Francii dnes bylo rozmístěno více než 14.000 policistů, aby se jakékoliv oslavy nevymkly kontrole. Ve městech Lyon a Bordeaux podle místních úřadů a medií došlo k potyčkám policistů s malými skupinkami mladých lidí.

Argentina v zápase dlouho dobu dominovala, Francii se ale podařilo vyrovnat. Obnovené naděje francouzských fanoušků na vítězství nakonec zhatil penaltový rozstřel. "Je to takové zklamání. Vrátili jsme se zpátky do hry a věřili jsme, že to můžeme dokázat," řekl Reuters jeden z francouzských fanoušků, zatímco nedaleko něj malá skupinka Argentinců slavila vítězství. "Prohra na penalty je strašlivá," konstatoval další francouzský příznivec.

Francouzští fanoušci dlouhou dobu neměli důvod k radosti. Argentina se již během prvního poločasu dostala do dvoubrankového vedení. "Nevypadá to dobře," citoval server iNews jednoho z příznivců, který zhodnotil situaci po prvním poločase. "Takže prostě budeme muset vyhrát 3:2," dodal fanoušek s rezignovaným úsměvem.

V 80. minutě snížil z pokutového kopu útočník Kylian Mbappé. Krátce poté tentýž hráč zápas dalším gólem srovnal a poslal do prodloužení. V baru Belushi vyvolal nadšení a vzduchem létalo pivo, popsala agentura Reuters.

V prodloužení opět nejprve skórovala Argentina, Mbappé ale znovu vyrovnal. Následoval penaltový rozstřel, ve kterém byli Argentinci na rozdíl od Francouzů stoprocentně úspěšní. "Probudili jsme se příliš pozdě. Ukázali jsme opravdovou sílu, ale když přijde na penalty, je to padesát na padesát," řekl jeden ze zklamaných francouzských fanoušků.