Finále fotbalového poháru mezi Slováckem a Spartou bylo kvůli dešti odloženo

Uherské Hradiště - Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu mezi Slováckem a Spartou Praha se kvůli nezpůsobilému terénu dnes neodehraje. Uherské Hradiště zasáhl před utkáním silný přívalový déšť a hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay zápas odložil. Novináře o tom informoval Martin Gregor z tiskového oddělení Fotbalové asociace ČR, která je pořadatelem poháru.

Náhradní termín určí řídící orgán soutěže, předběžně by se mělo hrát 18. května. Finále hostí Slovácko proto, že bylo v době semifinále hůře postaveným týmem v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021.

Zápas měl mít výkop v 19:00. Stadion v Uherském Hradišti začal zhruba hodinu a půl předtím "bičovat" prudký déšť. Na trávníku byla voda a hráči nemohli absolvovat tradiční předzápasovou rozcvičku. Zhruba 10 minut před výkopem pak hlavní sudí kvůli nezpůsobilému terénu zápas odložil.

"Byli jsme na hrací ploše podívat hodinu a půl před zápasem, kdy bylo poprvé po průtrži mračen. Viděli jsme, že asi 60 procent plochy je pod vodou. Když přišla druhá vlna, už jsme předpokládali, že budeme nuceni utkání odložit," řekl na tiskové konferenci Szikszay.

"Nezbývalo nám nic jiného, a to z důvodu nezpůsobilé hrací plochy a také z důvodu ochrany zdraví hráčů. Nebyla ani předpověď, že se to zlepší. Zatím po dobu 14 let, co rozhoduji, jsem ještě nezažil, aby přes vstupní tunel protekla voda až do kabiny rozhodčích," doplnil.

Zástupci obou klubů uznali, že terén byl neregulérní. "Nemělo by to s fotbalem nic společného. Byli jsme se na hřišti projít a opravdu jsou místa, kde je to pod vodou. Je to rozumné. Nás i Spartu to mrzí i kvůli fanouškům, chtěli jsme dnes hrát, ale počasí neovlivníme. Na světě jsou horší věci, ale i z pohledu celého organizačního hlediska je to mrzuté," řekl ČT sport kapitán Slovácka Michal Kadlec.

"Mrzí mě to, hrozně jsem se těšil. Přijelo hodně lidí, stadion byl už na rozcvičce plný. Je to strašná škoda, že se to musí přeložit. Ale všude stála voda, hrací plocha nebyla způsobilá," prohlásil brankář Sparty Milan Heča.

Podle předběžných informací by se mělo finále odehrát za dva týdny, tedy tři dny po konci nadstavbové části první ligy. "Nikdo nepočítal s tím, že se bude hrát až 18. května, spousta kluků už má dovolené. Uvidíme, co nám řekne asociace. S tím musíme pracovat a na ten termín se nachystat," uvedl Kadlec.

"Předběžný náhradní termín je 18. května, ale s konečnou platností o tom rozhodne řídící orgán soutěže. Pozvali jsme si zástupce klubů, padly nějaké možnosti, jestli by se to nedalo odehrát třeba zítra. Ale s tím má problém Sparta vzhledem k nabitému programu, který má v lize. Čeká ji těžký zápas v Plzni, takže tento termín nebyl druhou stranou akceptovatelný," uvedl delegát utkání Jan Zahradníček.

Vstupenky na finále zůstávají v platnosti. Fanoušci zároveň mají možnost lístky vrátit a získat zpět plnou cenu.