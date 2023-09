Finále Evropské konferenční ligy skončilo pro FAČR ziskem čtyři miliony korun

Praha - Finále minulé sezony Evropské konferenční ligy v Praze mezi West Hamem a Fiorentinou skončilo pro Fotbalovou asociaci ČR (FAČR) ziskem čtyři miliony korun. Po jednání výkonného výboru to na tiskové konferenci uvedli zástupci FAČR. Asociace použije prostředky na sportovní projekty v druhém pololetí letošního roku.

"Projekt finále se samozřejmě připravoval rok od chvíle, kdy jsme ho dostali přidělený. Výkonný výbor v úvodu jasně konstatoval, že hospodářský výsledek musí být nula, ne horší," podotkl předseda FAČR Petr Fousek.

"Někteří žijí v domnění, že tyhle akce jsou kasovní záležitost pro pořadatele. Ale musíme si uvědomit, že všechny výnosy patří UEFA. My tam máme spoustu neekonomických profitů. Čekáme ještě na závěrečnou zprávu UEFA. Každopádně tenhle kladný výsledek by měl být odpovědí na to, že tu cirkulovaly fámy, že to skončí schodkem," dodal Fousek.

Finále se odehrálo 7. června a v pražském Edenu ho sledovalo 17.363 diváků. Z triumfu se radoval anglický West Ham, který v základní sestavě s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem porazil Fiorentinu 2:1. V dresu "Fialek" až v nastavení zasáhl do hry další Čech Antonín Barák.

UEFA si podle FAČR organizaci finále velmi pochvalovala. "Pro nás to má zaprvé krátkodobý přínos, je z toho nějaký finanční výnos, má to nefinanční efekty. Současně to bereme jako investici. UEFA to utkání vyhodnotila jednoznačně pozitivně. Je to něco, z čeho může český fotbal profitovat, můžeme hostit další akce," podotkl generální sekretář FAČR Michal Valtr.

"Moje přání je kongres UEFA, který tu naposledy byl myslím v roce 2001. Není tajemstvím, že bych ho sem chtěl přivést. Samozřejmě zájemců je mnoho. Další možností je konání výkonného výboru UEFA. U sportovních záležitostí se už těžko budeme moci ucházet o finálová utkání, ale můžeme pomýšlet na některé turnaje nižších mládežnických kategorií," uvedl Fousek.

Výkonný výbor dnes také na příští zasedání 3. října pozval Ericha Brabce, který je zatím dočasně pověřeným technickým ředitelem a kandidátem na tuto funkci. Pozice je uvolněná poté, co v červenci skončil Zdeněk Psotka.