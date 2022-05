Finále Evropské konferenční ligy bude příští rok v pražském Edenu

Vídeň - Finále fotbalové Evropské konferenční ligy v příštím roce bude hostit pražský Eden. Na dnešním zasedání ve Vídni o tom rozhodl výkonný výbor Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Zápas o celkový triumf v třetí pohárové soutěži, která má premiéru v této sezoně, se na domovském stadionu Slavie uskuteční 7. června 2023.

Fotbalová asociace ČR uspěla s kandidaturou v konkurenci dalších pěti zemí, o finále druhého ročníku Evropské konferenční ligy se ucházely také Řecko, Severní Irsko, Kypr, Slovensko a Izrael. Do užšího výběru se vedle Prahy dostaly Řecko a Severní Irsko, FAČR musela vyjednat výjimku na kapacitu stadionu. Do Edenu, který je největší fotbalovou arénou v zemi, se vejde 19.370 sedících diváků.

Česká republika bude hostit finále některého z evropských pohárů poprvé v historii. V roce 2013 se v Edenu odehrál Superpohár UEFA mezi vítězem Ligy mistrů Bayernem Mnichov a Evropské ligy Chelsea. Německý velkoklub tehdy zvítězil nad anglickým soupeřem, jehož barvy hájil i český gólman Petr Čech, až po penaltovém rozstřelu.

"Už při kandidatuře na předsedu FAČR byla snaha přivést podobnou událost do České republiky součástí mého programu. Dnešní rozhodnutí prokazuje naši pevnou pozici v rámci UEFA, kterou mimo jiné potvrdila i nedávná návštěva předsedy Aleksandra Čeferina v Praze," uvedl na webu FAČR Petr Fousek, který byl zvolen předsedou asociace vloni v červnu.

"To, že nám vedení UEFA dalo přednost před ostatními kandidáty, navíc ukázalo, že jsme se měli při kandidatuře o co opřít, že máme co nabídnout,“ doplnil Fousek, jenž se osobně účastní jednání UEFA ve Vídni.

FAČR oficiálně ohlásila zájem pořádat finálový zápas vloni v říjnu, kandidaturu pak v dubnu podpořilo i vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem. "V první řadě chci osobně poděkovat předsedovi UEFA Čeferinovi a výkonnému výboru UEFA, že v nás vložili důvěru. Děkujeme všem, kteří nás podporovali, především vedení hlavního města Prahy a Slavii Praha, která poskytne pro utkání svůj stadion," uvedl Fousek.

"Akce může směle navázat na úspěšné akce v minulosti. Doufám, že uvidíme v české metropoli špičkové kluby, bude to svátek fotbalu. Poděkování si zaslouží celý tým FAČR v čele s generálním sekretářem Michalem Valtrem a projektovým manažerem Michalem Zajacem, kteří na kandidatuře dlouhodobě pracovali," dodal Fousek.

Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA po Lize mistrů a Evropské lize. V premiérové sezoně v ní z českých klubů nejdále došla pražská Slavia, která vypadla až ve čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam. Finále mezi Feyenoordem a AS Řím se uskuteční 25. května v Tiraně.