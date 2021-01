Finále Davisova poháru se bude hrát déle a ve třech městech

Londýn - Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční během jedenácti dnů od 25. listopadu do 5. prosince. Vedle Madridu by ho mohla hostit další dvě města, oznámila Mezinárodní tenisová federace ITF.

Po předloňské premiéře nového systému vyvrcholení bojů o salátovou mísu přišla investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit za 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun), s návrhy na změny. Vedení ITF už schválilo prodloužení finále ze sedmi na jedenáct dnů a v návrhu je, aby španělskou metropoli doplnila další dvě evropská města. Od roku 2022 by měl klesnout počet celků ve finálovém turnaji z osmnácti na šestnáct.

"Cílem je zlepšit zápasový program pro hráče a nabídnout soutěž širšímu publiku," uvedla ITF a dodala, že v nových městech by se měly hrát dvě základní skupiny a dvě čtvrtfinále, zbytek včetně semifinále a finále se odehraje v Madridu. Nyní ITF přijímá nabídky a jasno by o nových dějištích mohlo být do konce března.

"Pořád je třeba se vyvíjet. První ročník přinesl skvělý tenis, ale také ponaučení," řekl šéf finálového turnaje a bývalý španělský hráč Albert Costa.

V roce 2019 vyhrálo titul domácí Španělsko v čele s Rafaelem Nadalem. Jen zápasy Španělska se ale hrály před plným hledištěm a nastaly i problémy s programem. Například duel USA s italskými tenisty skončil až po čtvrté hodině ráno.

Loni se finálový turnaj Davisova poháru kvůli koronaviru neuskutečnil a byl přesunut na letošek. Hrát v něm budou i čeští tenisté, kterým los z loňského března určil ve skupině C za soupeře Francii a Velkou Británií. Vedle vítězů šesti skupin postoupí do čtvrtfinále ještě dvě nejlepší družstva z druhých míst.