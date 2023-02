Finále basketbalového poháru obstarají obhájkyně Žabiny a domácí Chomutov

Ilustrační foto - Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas USK Praha - Žabiny Brno, 19. dubna 2022 v Praze. Trenér týmu Žabiny Brno Viktor Pruša

Ilustrační foto - Finále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas USK Praha - Žabiny Brno, 19. dubna 2022 v Praze. Trenér týmu Žabiny Brno Viktor Pruša ČTK/Kamaryt Michal

Chomutov - Basketbalistky Žabin Brno porazily v semifinále Českého poháru v Chomutově SBŠ Ostrava 97:54 a budou útočit na obhajobu loňského prvenství a celkem 19. triumf. V nedělním finále se od 16:00 utkají s domácími Levharticemi, které vyhrály nad Slovankou 77:70 a postupem dosáhly historického úspěchu.

K vítěznému vstupu Žabin do Final Four pomohla 18 body Natálie Stoupalová. Druhý tým ligové tabulky za dominantním USK, který se do poháru nepřihlásil a soustředí se na boje v Evropské lize, měl otěže utkání proti sedmé Ostravě od začátku ve svých rukách. V jednoznačném souboji si dvouciferný počet bodů připsaly také Američanka Bria Holmesová (15), Petra Záplatová (12) a Eliška Hamzová s Michaelou Vondráčkovou (obě 10). Nejlepší střelkyní zápasu ale byla ostravská Adéla Smutná s 20 body.

"Velice se nám podařil vstup, což byl zásadní kámen toho, že jsme vyhrály o tolik bodů. Hrály jsme agresivně v obraně a to nám dovolovalo hrát rychlé protiútoky," uvedla v tiskové zprávě klubu Hamzová. "Finále bude o něčem jiném. Musíme se připravit, odpočinout si a zítra do toho vlítnout stejně," dodala reprezentační rozehrávačka.

Chomutov dovedla k nejlepšímu klubovému výsledku Američanka Najai Wynnová-Pollardová, jež zaznamenala double double díky 27 bodů a 12 doskokům.

Levhartice vedly ve třetí čtvrtině už i o 23 bodů, ale Slovanka zápas zdramatizovala a v 36. minutě snížila na 62:65. Domácí hráčky ale obrat nedovolily a konec utkání si pohlídaly.

Finálový turnaj Českého poháru basketbalistek v Chomutově - semifinále: SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 54:97 (9:22, 30:49, 42:71). Nejvíce bodů: Smutná 20, Motyčáková 8, Rašková 6 - Stoupalová 18, Holmesová 15, Záplatová 12. Levhatice Chomutov - Slovanka 77:70 (21:12, 40:24, 61:44) Nejvíce bodů: Wynnová-Pollardová 27, Krejzová 14, Kadlecová 10 - Colemanová 19, Domuzinová a Svatoňová po 16.