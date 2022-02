Fin Niskanen si na klasické patnáctce doběhl pro třetí olympijské zlato

Čang-ťia-kchou (Čína) - Finský běžec na lyžích Iivo Niskanen ovládl závod na 15 km klasicky a získal třetí olympijské zlato na třetích hrách. Nejlepší z českých reprezentantů Adam Fellner obsadil 31. místo.

Niskanen potvrdil, že je skvělým klasikem, a vyhrál o 23 sekund před suverénním vítězem nedělního skiatlonu Rusem Alexandrem Bolšunovem. Druhou medaili v Pekingu získal i třetí Nor Johannes Hösflot Klaebo, který v úterý obhájil zlato ve sprintu.

Třicetiletý Niskanen navázal na prvenství z klasické padesátky v Pchjongčchangu, v roce 2014 v Soči získal zlato ve sprintu dvojic. V nedělním skiatlonu byl třetí.

Do rodinné sbírky přidal v Pekingu už třetí cenný kov - ve čtvrtek skončila jeho sestra Kerttu na klasické desítce druhá jen o čtyři desetiny sekundy za Norkou Therese Johaugovou.

Niskanenovi jsou čtvrtou smíšenou sourozeneckou dvojicí, která se prosadila na stupně vítězů na jedné zimní olympiádě. Před nimi to dokázali v roce 1980 američtí rychlobruslaři Eric a Beth Heidenovi a sjezdaři Andreas a Hanni Wenzelovi z Lichtenštejnska a v roce 2006 Chorvati Ivica a Janica Kosteličovi v alpském lyžování.

Smolařem běžeckých závodů ve středisku Čang-ťia-kchou je zatím Nor Hans Christer Holund, který byl čtvrtý stejně jako ve skiatlonu.

Fellner zaostal za vítězem o více než tři minuty a vylepšil 46. místo ze své olympijské premiéry ze skiatlonu. "Podmínky dnes byly velmi slušné, měli jsme výborné lyže. Tady je těžké rozvrhnout síly. První kolo jsem jel opravdu zvolna, ale pak se mi povedlo stupňovat tempo a nakonec to vypadá na docela slušný výsledek," řekl Fellner po doběhu České televizi. "Spokojený jsem tak na 90 procent, protože pár vteřin mi tam chybí na nejlepší třicítku," dodal.

Michal Novák měl na 50. místě manko přes čtyři minuty, na trati se trápil. "Myslel jsem si, že to bude dobrý závod. Byl jsem pozitivně naladěný a koncentrovaný. Bohužel jsme už před závodem měli problémy s lyžemi, kdy jsme testovali asi hodinu a pořád to nebylo dobré. Navíc mi to vzalo docela dost sil a narušilo to i moji koncentraci," uvedla česká běžecká jednička v tiskové zprávě lyžařského svazu.

"Závod začal dobře, ale od pátého kilometru jsem se nemohl dostat do intenzity. Jakmile jsem chtěl zrychlit, tělo mě zarazilo. Byl jsem úplně vysátý a nemohl s tím nic dělat. Pak jsem si zřejmě podvědomě zpomalil a nešel do toho úplně naplno. Dokonce jsem uvažoval, jestli nemám odstoupit a šetřit síly na další závody, ale dobojoval jsem to. Ta nadmořská výška a náročný program se skiatlonem mě ale stály hodně sil," prohlásil Novák.

Petr Knop obsadil 54. příčku. Jan Pechoušek kvůli problémům se zády nestartoval.

Výsledky:

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 37:54,8, 2. Bolšunov (Rus.) -23,2, 3. Klaebo -37,5, 4. Holund (oba Nor.) -49,8, 5. Červotkin (Rus.) -56,9, 6. Hyvärinen (Fin.) -1:05,4, 7. Lapalus (Fr.) -1:14,8, 8. Burman (Švéd.) -1:32,0, 9. Semikov (Rus.) -1:39,9, 10. Poromaa (Švéd.) -1:47,7, ...31. Fellner 3:06,2, 50. Novák -4:11,8, 54. Knop -4:39,6, Pechoušek (všichni ČR) nestartoval.