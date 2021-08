Filmový režisér Karel Vachek dostal in memoriam cenu od ministra kultury

Praha - Medailí Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) in memoriam dnes ocenil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) filmového režiséra, filozofa, básníka a pedagoga Karla Vachka, který zemřel loni v prosinci ve věku 80 let. Medaili za filmaře, jehož tvorba ovlivnila několik generací tvůrců, převzala na ministerstvu kultury jeho sestra Ludmila Vachková. ČTK o tom dnes informovala mluvčí FAMU Klaudie Osičková. Na škole filmový dokumentarista čtvrtstoletí působil.

Od roku 1994 byl pedagogem tamní katedry dokumentární tvorby, od roku 2002 jejím vedoucím. "Karel Vachek byl výjimečnou osobností české kinematografie. Byl myslitelem, umělcem mnoha talentů a originálním filmařem, který ukázal, jak hluboce a přínosně kriticky může film promýšlet společnost a naši pozici v žitém světě. Cena od ministra kultury je znovuzpřítomněním jeho odkazu pro myšlení o filmu," uvedla děkanka FAMU Andrea Slováková.

Za své filmy Vachek dvakrát získal cenu za Nejlepší český dokumentární film roku na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, řada světových festivalů uvedla jeho autorskou retrospektivu. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří filmová esej Moravská Hellas (1963), za kterou získal Čestné uznání na filmovém festivalu v Karlových Varech, nebo dokument Spřízněni volbou (1968), který získal ve Varech Velkou cenu a dvě hlavní ceny na mezinárodním festivalu filmového dokumentu v německém Oberhausenu.

Kvůli své nonkonformnosti se Vachkovy snímky k publiku dostávaly obtížně. Moravskou Hellas, která byla pohledem pod povrch okázalých Strážnických slavností, údajně zakázal tehdejší prezident Antonín Novotný. V roce 1968 pak Vachek natočil snímek Spřízněni volbou o zákulisí volby generála Ludvíka Svobody prezidentem ČSSR.

V období normalizace nemohl další záměry svých filmů z politických důvodů realizovat a v polovině 70. let odešel do exilu do Francie a USA. K filmu se vrátil až po revoluci v roce 1989, o rok později získal prestižní ocenění Berlinale Kamera. V roce 2015 získal zlatou medaili Akademie múzických umění (AMU), což je nejvyšší ocenění, které škola uděluje významným českým i zahraničním osobnostem, které na akademii pedagogicky působily. Za FAMU ji dostali například režiséři Jan Švankmajer, Věra Chytilová či Ivan Passer.

Významná je i jeho pedagogická práce, která se promítla do tvorby předních dokumentaristů mladší generace. Například Filipa Remundy, Víta Klusáka, Theodory Remundové a Martina Marečka. Přitom Vachek tvrdil, že jeho filmy jsou všechny stejné, o tomtéž, a že žádné žáky nemá.

Své celoživotní dílo zakončil snímkem Komunismus a síť, aneb konec zastupitelské demokracie, ve kterém své starší filmy kombinuje s nově natočeným materiálem a zkoumá hranice revoluce i filmového vyprávění. Tento film má bezmála šest hodin a pracoval na něm několik posledních let spolu se svými letitými spolupracovníky i bývalými studenty.