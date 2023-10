Filmový režisér Jan Svěrák představil svoji povídkovou knihu Světakrásy

Praha - Oscarový režisér Jan Svěrák v pražském Paláci knih Luxor představil svoji povídkovou knihu, kterou nazval Světakrásy. Podle autora mohla být i cestopisem. Tedy pokud by čtenář přijal myšlenku, že cestovat se dá nejen po Zemi, ale také k sobě, ve vnitřním světě. Knihu se zápisky, úvahami i básněmi v próze autor sám ilustroval.

"Psal jsem si sám pro sebe takové krátké intimní texty týkající se duševního prožívání, třeba sny, představy a různé vize. A když mě oslovilo nakladatelství, jestli bych něco nechtěl zase vydat, odpovídal jsem, že nic nemám. Ale pak jsem našel složku s několika desítkami těchto textů a řekl jsem si, že když k tomu dopíšu něco více srozumitelného, tak přes to čtenář může přejít "řeku" jako přes veliké balvany na druhý břeh ke mně," řekl ČTK Svěrák.

Režisér Svěrák doposud natočil devět hraných filmů. Zatím posledním z nich bylo loni Betlémské světlo. Svěrák už podle svých slov neplánoval dělat filmy, chtěl "jako starší moudrý pán konečně jít do sebe". "Ale protože jsem tvůrčí člověk a dělal jsem to celý život, nevydržel jsem a potřeboval natáčet věci, které by mě zajímaly. Tak jsem točil na mobil a vznikl z toho filmeček, který nemohu nikde ukázat. Ale začal jsme ho využívat jako nástroj ke komunikaci se sebou samým. A v poslední části knihy je zápis z toho, co jsem si s filmem nazvaným Světakrásy povídal. Snímek ale nikomu kromě svých přátel nemohu ukázat, protože by si myslel, že mi opravdu hráblo," sdělil Svěrák.

Snímek má režisér ve svém počítači. "To je jenom pro pobavení kamarádů, takže se dá říct, že knížka je podle filmu, který nikdo neviděl," podotkl Svěrák.

Na literárním poli se Jan Svěrák poprvé představil knížkou pro děti Kuky se vrací, román Bohemia z roku 2019 byl jeho prvotinou pro dospělého čtenáře. V březnu 1997 převzal zlatou sošku Oscara za snímek Kolja, na kterém spolupracoval se svým otcem Zdeňkem Svěrákem. Nominován byl navíc už o pět let dříve za první spolupráci s otcem Zdeňkem, za snímek Obecná škola. Jan Svěrák se stal posledním českým režisérem, který získal slavnou cenu Oscar. A zároveň je jedním z pouhých tří českých či československých celovečerních snímků, kterým se tohoto prestižního ocenění dostalo. Prvním byl v roce 1966 Obchod na Korze režisérské dvojice Ján Kádár a Elmar Klos, druhým pak o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela.

V loňském roce Svěrák představil svoji divadelní prvotinu, muzikál Branický zázrak. V nové sezoně ho v pražském Divadle Na Fidlovačce začnou hrát od 19. října.