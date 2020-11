Filmový průmysl chce otevřít kina dřív než divadla

Praha - Filmoví producenti, distributoři a provozovatelé kin žádají ministra zdravotnictví, aby přeřadil kina do třetího stupně opatření v protiepidemickém systému PES. Kina jsou uvedená v rubrice kultura, a tam spadající zařízení by se měla otevírat pro omezený počet diváků až ve druhém stupni. Zástupci filmového průmyslu ale žádají, aby se kina mohla otevřít už ve třetím stupni jako restaurace. Uvedli to ve společné tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici.

Podepsali ji zástupci APA (Asociace producentů v audiovizi), APK (Asociace provozovatelů kin), UFD (Unie filmových distributorů) a ASAF (Asociace animovaného filmu). Filmové projekce podle nich nejsou součástí živé kultury a domnívají se, že tvůrci systému na ně zapomněli. Jinak jde podle nich o zvýhodňování určité části podnikatelů na úkor jiných. Své zákazníky umí kina podle zástupců audiovizuálních asociací ochránit stejně jako provozovatelé restaurací.

"Ve svém podrobně vypracovaném plánu mohou kina flexibilně reagovat na matici PES a k tomu mají za sebou už bezpečně zvládnutý letní provoz jak v jednosálových kinech tak v multikinech. Kina v minulosti ukázala bezproblémovou organizaci front, vstupenky navíc často prodávají on-line," uvádějí zástupci filmového průmyslu. Provozovatelé kin mohou podle nich regulovat počet diváků v sálech a také počet filmových představení za jeden den. Návštěvníky kin lze bezpečně oddělit a jejich bezpečnost zajišťovat v sálech pro 30, 50, 100 či více lidí. Kina nemají ani běžně zdaleka naplněnou kapacitu počtu obsazených sedadel.

Ročně má kinotrh obrat přibližně 2,5 miliardy, na něj je navázaná výroba s obratem dalších devíti miliard. Obrat audiovizuálního průmyslu činí v běžném roce asi 30 miliard ročně a jde o provázaný systém výroby a distribuce. Asociace upozorňují, že pokud by vláda nechala kina vedle restaurací či maloobchodů zavřená, některá kina by už nemusela otevřít.

Česká protipirátská unie uvádí, že lidé nyní sledují filmy a seriály z nelegálních zdrojů desetkrát častěji než z legálních, čemuž nahrává i uzavření kin.

APA opakovaně upozorňuje na to, že audiovizuální průmysl a jeho podpora vypadla z první i druhé výzvy programu COVID - Kultura, který připravila ministerstva průmyslu a kultury. Podpora udílená prostřednictvím MK směřuje především do sektoru neziskové kultury nebo do Státního fondu kinematografie. Ten ale ze zákona smí udělovat pouze podporu vybraným projektům, nikoli sektoru plošně. Během první vlny pandemie APA odhadovala celkový pokles výroby ve filmovém průmyslu za rok 2020 o 75 procent.