Filmový producent musí být podle Gerbera neúnavný, vytrvalý a hodně číst

Zlín - Mít výdrž, být neúnavný, trpělivý, zapálený, nenechat se odradit a milovat film a svou práci patří k základním předpokladům pro to, být dobrým producentem. Novinářům to dnes ve Zlíně na filmovém festivalu řekl americký producent Bill Gerber. Ve filmovém průmyslu je přes 30 let, působil na vysoké pozici ve společnosti Warner Bros a podílel se například na výrobě snímků JFK, Nelítostný souboj, Láska přes internet či Dokonalá bouře nebo filmů ze série o Harrym Potterovi.

"Důležité je mít výdrž, je to běh na dlouhou trať, každý film stojí velké úsilí," zdůraznil dnes Gerber. Některé projekty podle něj trvají roky. Producent musí být připravený na zklamání, na neúspěch, ale musí být vždycky schopen postavit se znovu na nohy a dál bojovat.

Pro profesi producenta, ale i režiséra či herce, je podle něj také velmi důležité se neustále vzdělávat. "Hodně číst a číst všechno. Jsem ohromen při setkání s mladými tvůrci, že znají historii filmu, ale také literatury a divadla. Nejlepší herci, se kterými jsem pracoval, byli velmi sečtělí a věnovali se také třeba divadlu," uvedl Gerber, mezi jehož produkční počiny patří snímky Zrodila se hvězda, Gran Torino, Příliš dlouhé zásnuby a Zpátky do ringu.

O filmy pro děti a možná témata se zajímá i proto, že má čtyři dcery. Dvě starší jednu dobu sledovaly v televizi pořad s tehdy ještě málo známou Amandou Bynesovou. "Měl jsem zrovna rozpracovaný jeden film a přemýšleli jsme, kdo by měl hrát hlavní roli. Navrhnul jsem Amandu Bynes, kterou tehdy ještě nikdo neznal," vyprávěl producent a dodal, že už věděl, že z herečky se stane hvězda, protože ji milují jeho dcery. Bynesová se objevila například ve filmech Hairspray nebo Roboti.

U hitů jako harrypotterovská série nebo Zrodila se hvězda, se podle producenta dopředu nevědělo, že budou tak úspěšné. Bylo prý ale jasné, že Zrodila se hvězda bude sledovaný, protože šlo o několikátý remake téže látky. Za důležité označil vytvořit film současný po hudební stránce a roli hrála i silná chemie mezi hlavními představiteli Bradleym Cooperem a Lady Gaga. Organizátoři zlínského festivalu připravili speciální projekci filmu Zrodila se hvězda.

Českou kinematografii s výjimkou Miloše Formana moc nezná. Řekl ale, že na něj udělala velký dojem barrandovská studia, která teď navštívil.

V sobotu bude odborný program s Gerberem nazvaný "Od rockenrolových snů po Oscary". Producent také převezme Cenu prezidenta festivalu.