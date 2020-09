Filmový kandidát na evropskou cenu soutěží na Febiofestu

Praha - Do českých kin vstoupí 15. října koprodukční film Ivana Ostrochovského Služebníci, který měl světovou premiéru na festivalu v Berlíně a je ve výběru kandidátů na Evropskou filmovou cenu. Snímek, který je v hlavní soutěži Febiofestu, vypráví silný příběh dvou chlapců, kteří vstupují na začátku 80. let v Bratislavě do kněžského semináře, kde se setkávají s neutěšenými poměry v tehdejší kolaborující katolické církvi. Prostředí církve a víry se dotýká i další film promítaný na Febiofestu, polské drama Corpus Christi nominované na Oscara.

I ten vstoupí do běžné kinodistribuce v Česku. Vedle nominace na Oscara má také cenu z festivalu v Benátkách a ve Gdyni. V českých kinech bude od 24. září, sdělil ČTK za Asociaci českých filmových klubů (AČFK) Libor Galia. Film vypráví příběh dvacetiletého Daniela, který v nápravném zařízení pro mladistvé projde duchovní proměnou. Knězem se jako trestaný stát nemůže, rozhodne se proto za něj na malém městě vydávat. Příchod mladého pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány.

"Corpus Christi popisuje skutečný případ polského mladíka relativizující dobro a zlo, pravdu a lež, dobrý skutek a hřích, víru a církev," uvedl Jan Jílek, programový ředitel AČFK. "Celá kontroverze vzniká z toho, že je daleko lepší kněz než jeho předchůdce. A to je ten problém - objevuje se kdosi mimo církev, kdo si nedělá těžkou hlavu z oficiálních dogmat a lidé jsou jeho prací nadšení," řekl režisér Komasa. Podobné případy podle něj vychází najevo každý rok. Důvody těchto lidí jsou různé, velmi často se jen pokoušejí skrýt před spravedlností a je daleko snazší oklamat malou komunitu, kde nikdo neklade příliš mnoho otázek, míní režisér.

Slovensko-česko-rumunsko-irský film Služebníci zařadila Evropská filmová akademie mezi kandidáty na svou cenu, kde jsou mimo jiné i film Agnieszky Hollandové Šarlatán a Nabarvené ptáče Václava Marhoula.

Služebníci jsou druhým filmem Ivana Ostrochovského, jenž debutoval v roce 2015 snímkem Koza. Hlavní hrdinové Služebníků čelí tísnivé atmosféře v tehdejší katolické církvi, která prostřednictvím organizace Pacem In Terris kolaborovala s komunistickým režimem. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti. Na scénáři se vedle Ivana Ostrochovského a Marka Leščáka podílela i polská scenáristka Rebecca Lenkiewiczová, která je autorkou scénáře k oscarovému filmu Ida.