Filmový festival doprovázejí i filmové výstavy a koncerty

Karlovy Vary - Filmový festival v Karlových Varech doprovázejí tradičně výstavy nebo koncerty. Výstavy se obvykle tematicky zaměřují na film. Letos například Muzeum Karlovy Vary připravilo výstavu Detektivové, četníci a sběratelé kostí. Galerie umění Karlovy Vary zase připomíná na výstavě Play it again 28 let trvající spolupráci festivalu se studiem Najbrt. V okolí festivalu se také každodenně konají koncerty, které pořádají partneři festivalu.

Výstava v muzeu je připravená ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR a Barrandov Studiem, a.s. Návštěvníci tak uvidí kostýmy z českých kriminálních filmů a seznámí se s prací skutečných kriminalistů a forenzních antropologů. "Výstava byla koncipována jako příběh, do kterého je návštěvník vtažen a který se začne odvíjet nálezem kosterních pozůstatků v lesním porostu. Ihned začíná policejní vyšetřování, jehož cílem je zjistit identitu osoby, příčinu úmrtí a v případě potvrzení násilné smrti pátrat po pachateli. Identifikace lidských pozůstatků je úkolem forenzní antropologie, která je jedním z odvětví oboru kriminalistika," popisuje pojetí výstavy karlovarské muzeum.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout kosterní pozůstatky ze studijní sbírky Kriminalistického ústavu, např. kosti, které slouží k odhadu pohlaví a věku jedince, kosti nedospělých osob, kosti s patologickými projevy, jako jsou zlomeniny, sečná a střelná poranění, vrozené a růstové abnormality, dále spálené či ohořelé kosterní pozůstatky aj. Zajímavým exponátem je i hlava mumie a mumifikované ruce.

V Galerii umění se prezentuje Studio Najbrt, které dává už 28 let vizuální podobu karlovarskému festivalu. Výběr z mnoha podob jednotlivých ročníků je představen především plakáty, tiskovinami ale i mnoha dalšími předměty, které každoročně pro festival vznikají. Prezentují se zde práce Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba Spurného, několika dalších designérů a s nimi spolupracujících fotografů, architektů a režisérů. Na přehledu vizuálů mnoha ročníků je patrná pestrost nápadů, které rok od roku na první pohled nic nespojuje. Společné mají ale originalitu a pečlivé provedení.

Tradičně se na filmovém festivalu konají koncerty jako proram hudebního klubu Kaiser 56. Zatímco v předchozích letech vystupovali interpreti v areálu Poštovního dvora, letos hrají v centru lázeňského města, konkrétně v Mattoni Life Baru u vřídla a v KVIFF TV Parku u hotelu Thermal. Koncerty jsou letos nově pro návštěvníky zdarma.