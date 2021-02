Filmový archiv získal z USA pozůstalost Ivana Passera

Praha - Pozůstalost česko-amerického režiséra Ivana Passera získal tuzemský Národní filmový archiv (NFA). Soubor zahrnuje osobní deníky, fotografie, knihy, scénáře nebo i golfové karty. Pozůstalost doputovala z losangelské domácí pracovny Ivana Passera - režiséra, dramaturga, scenáristy a přítele Miloše Formana - rok po jeho smrti. ČTK o tom informovala mluvčí Národního filmového archivu Veronika Bokšteflová.

Pozůstalost zahrnuje zejména období po Passerově odchodu do USA, tedy od roku 1969 až do roku 2020. Ve 34 krabicích se nacházely diáře, korespondence, osobní účetnictví, knihy, rodinné i pracovní fotografie, opoznámkované scénáře, storyboardy, recepty, ocenění nebo záznamy o sázkách. Zajímavý vhled do Passerova života pak přináší i sada golfových karet - hrací karty, vizitky a kousky papírů, které jsou polepené a popsané radami, jak lépe hrát golf. Vedle filmu byl právě golf režisérovou vášní, kterou sdílel i se svým přítelem Milošem Formanem.

Vyjednávání o převozu takto rozsáhlé pozůstalosti inicioval Národní filmový archiv v únoru loňského roku a spolupracovala na něm ministerstva kultury a zahraničí a Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.

"Díky své nestárnoucí kvalitě a nadčasovosti se Passerova tvorba stala prakticky ihned po zformování nové české diplomatické služby ve svobodné republice součástí mezinárodních přehlídek české kinematografie, zejména pak zlaté éry 60. let, které dodnes s velkou odezvou pořádají naše zastupitelské úřady po celém světě," uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Mise filmového archivu spočívá v komplexní péči o české filmové dědictví. Proto jsou ve sbírce vedle filmových materiálů také scénáře, plakáty, fotografie nebo dobová dokumentace k produkci i distribuci filmů.

Představitel československé nové vlny zemřel v USA loni 9. ledna. Podílel se na scénářích k filmům Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky (1965) či Hoří, má panenko (1967). Do Spojených států odešel v roce 1969. Jako režisér natočil v tuzemsku jen jeden celovečerní film - Intimní osvětlení z roku 1965.

Ve Spojených státech natočil například v roce 1971 snímek Zrozen k vítězství, ve kterém si zahrál George Segal, či o deset let později Cutterovu cestu s Jeffem Bridgesem a Johnem Heardem. Film z roku 1981 reagoval na velké téma americké kinematografie 70. a 80. let, jež zpracovávalo fenomén navrátivších se z vietnamské války. Snímek Passerovi otevřel dveře k dalším projektům. V roce 1992 natočil životopisný snímek Stalin, ve kterém sovětského diktátora ztvárnil Robert Duvall.