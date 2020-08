Filmoví distributoři chtějí zařadit do programu COVID-kultura

Praha - Unie filmových distributorů (UFD) a zástupci filmové obce jsou překvapeni, že je filmová distribuce vyloučena z podpory, kterou poskytuje program COVID-kultura. Distributoři to dnes uvedli v tiskové zprávě, kterou ČTK zaslal Lukáš Vedral za společnost Bontonfilm. V ní připomněli, že kvůli okamžitému uzavření kin měli distributoři a kina od počátku nouzového stavu veliké ztráty a distributoři vložili peníze do uvedení filmů, jejichž premiéry musely být zrušeny.

Posunutí premiér filmů způsobilo podle UFD i obrovské ztráty v oblasti video distribuce, která přišla téměř o všechny novinky letošního roku a musela být v řadě případů velmi nákladně zcela ukončena. "V tomto je situace totožná s marně vynaloženými náklady v oblasti performing arts nebo filmových festivalů, které jsou do programu zahrnuty," uvádí UFD.

Kina a filmoví distributoři byli podle unie mezi těmi, kdo na uvolňování opatření proti koronaviru rychle reagovali, snažili se okamžitě navrátit k činnosti. "Unie filmových distributorů neshledává důvod k vyřazení podnikatelů z oblasti kinodistribuce z okruhu žadatelů programu, považuje to za nesystematické a diskriminační. Filmová distribuce byla výrazně zasažena, tak jako jiná zahrnutá odvětví," uvádí unie a žádá MPO, aby doplnilo subjekty z oblasti filmové distribuce mezi oprávněné žadatele programu COVID-kultura, a tak podpořilo i tento zasažený sektor kreativního průmyslu

Program má kompenzovat pořadatelům kulturních akcí výdaje, které vznikly od 1. října loňského roku do letošního 17. května ve spojitosti s projekty, které se měly uskutečnit od 10. března do 31. srpna. V programu je připraveno 900 milionů korun, spuštěn byl 18. srpna a za první den MPO evidovalo žádosti za 6,9 milionu korun.

Do kin loni zavítalo přes 18,3 milionu diváků, což je o 12 procent víc než předloni. Tržby se meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun. Průměrné vstupné se loni meziročně zvýšilo ze 138,82 koruny na 142,83 koruny. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda z toho už na začátku nouzového stavu vyvodil, že průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla neúčastí veškerých diváků, by se pohybovala kolem 200 milionů korun.

Producenti v audiovizi během karantény odhadovali ztráty ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborech ve stovkách milionů korun. Podle Asociace producentů v audiovizi (APA) může letos pokles filmové výroby činit 75 procent do konce roku. V analýze, kterou vypracovala APA, UFD, Asociace provozovatelů kin, Asociace režisérů a scenáristů a Asociace animovaného filmu, uvádí, že v ČR se kvůli opatření proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů skoro za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby je zatím zrušeno nebo přerušeno natáčení v objemu 0,5 miliardy korun. S uvolňováním opatření se ale zahraniční štáby začaly před dvěma měsíci do ČR vracet, pomáhaly jim i zvací dopisy od ministra kultury.