Filmové pobídky loni přinesly do ČR rekordních devět miliard Kč

Praha - Filmové pobídky přinesly loni do Česka téměř devět miliard korun, dosud nejvíce. Díky filmovým pobídkám se v tuzemsku loni natočilo téměř 80 filmů a seriálů. Velkou část tvořily seriály převážně natáčené pro on-line platformy jako Netflix nebo Amazon. ČTK o tom informoval mluvčí Státního fondu kinematografie (SFK) Jiří Vaněk.

"Finanční přínos projektů natáčených minulý rok v ČR jsme spočítali na 8,9 miliardy Kč. Jen u zahraničních štábů je to téměř dvojnásobek proti roku 2018 a suverénně nejvíce od doby, kdy tento ukazatel sledujeme. Pro stát je maximálně výhodné poskytovat co nejvíce filmových pobídek, protože platí, že vyšší pobídky generují vyšší výnosy pro českou ekonomiku," uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Takzvané filmové pobídky jsou v ČR od roku 2010, vrací se při nich filmařům 20 procent nákladů. V evropských zemích jde často o 25 až 30 procent, některé státy vracejí i 40 procent investic zahraničních štábů. Už několik let se mluví o tom, že zejména americké filmové štáby opouštějí dříve hodně využívané české služby a jezdí do států s vyšší vratkou. Zájem o práci českých filmařů ale stále je, oživil ho boom televizní seriálové tvorby.

SFK byl v červenci 2019 dokonce nucen zastavit registraci nových projektů, protože každoroční alokace 800 milionů korun nestačila pokrýt zájem. Částku loni zahraniční štáby vyčerpaly už v červenci. Fond ji obnovil až po navýšení příspěvku státu o 500 milionů korun, který vláda schválila v polovině listopadu. "Tento enormní zájem o natáčení v českých lokacích již naráží na pomyslný strop současného pobídkového systému. Je tedy nutné ho rychle odpovídajícím způsobem upravit. Jinak ztratíme velkou část tohoto finančního benefitu," podotkla Fraňková.

Mezi největší projekty natáčené v roce 2019 v ČR patřily velké seriály jako druhá série Carnival Row pro Amazon a epická fantasy The Wheel of Time pro společnosti Amazon a Sony. Natáčení obou seriálů bude pokračovat i v letošním roce. Pro Netflix se v ČR natáčel rodinný film A Boy Called Christmas, fantasy seriál The Letter for the King nebo sci-fi drama Tribes of Europa. Dalším byl mysteriózní thriller Shadowplay, druhá série válečného dramatu Das Boot nebo druhá série seriálu Miracle Workers s podtitulem Dark Ages s hollywoodskými hvězdami Stevem Buscemim a Danielem Radcliffem.