Filmové pobídky by letos do ČR mohly přinést asi 7,5 miliardy Kč

Karlovy Vary - Filmové pobídky by letos mohly do ČR přinést přibližně 7,5 miliardy korun. V debatě pořádané Státním fondem kinematografie na festivalu v Karlových Varech to řekla jeho ředitelka Helena Bezděk Fraňková. Po rekordním roku z hlediska přínosu zahraničního natáčení v roce 2019, kdy štáby v Česku utratily devět miliard korun, loni pandemie koronaviru způsobila propad na 5,5 miliardy korun. Zahraniční filmaři se však do Česka loni po jarním lockdownu začali záhy vracet, také díky propracovanému systému povolení a opatření, které fond připravil.

Rekordnímu úspěchu v roce 2019 ale pomohlo navýšení ročního rozpočtu fondu kinematografie, který činí 800 milionů korun. V roce 2019 byl zvýšen o 500 milionů korun na 1,3 miliardy. O stejnou sumu letos fond žádal prostřednictvím ministerstva kultury, z jehož rozpočtu je financován, také. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyjednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) navýšení o 300 milionů korun. Vláda by ho měla schvalovat v pondělí.

Zájem filmařů o natáčení v Česku je znovu velký, pokud by v rozpočtu bylo ještě více peněz, zřejmě by přibyli další zájemci. Suma 800 milionů korun se letos vyčerpala již v červnu, v některých minulých letech to bylo i dříve během roku. Zájem zahraničních štábů o české služby či lokace je velký navzdory tomu, že Česká republika poskytuje pobídku, která je jednou z nejnižších v Evropě, pouze 20 procent.

Některé země na světě, kde existuje téměř stovka pobídkových systémů, nabízejí vratku i 30 a 40 procent. V současné době navíc některé štáby začínají podle účastníků dnešní debaty odmítat natáčet třeba v Polsku či Maďarsku z politických důvodů a Státní fond kinematografie by měl být připraven nabídnout těmto zájemcům služby v Česku.

Fond kinematografie upozorňuje na to, že je třeba změnit způsob financování filmových pobídek, problémem je podle něj jeho finanční nestabilita, kdy výše dotace ze státního rozpočtu účelově určená na filmové pobídky je závislá na každoročním vyjednávání a politické ochotě podpořit filmový průmysl.

Ministerstvo kultury v předkládací zprávě pro jednání vlády o letošním navýšení rozpočtu na pobídky uvádí, že z ekonomického hlediska je důležité filmovou výrobu v ČR udržet. Filmový průmysl je navázán na rozsáhlý dodavatelský řetězec z mnoha dalších odvětví ekonomiky včetně ubytovacích a stravovacích služeb, které jsou nejvíce postiženy ekonomickými ztrátami v důsledku pandemie covidu-19.

Pandemie tvrdě zasáhla především producenty závisející na kinodistribuci, rozvoj internetu jako distribučního kanálu a boj o diváka na poli on-line seriálu naopak posílil. Investoři, jako jsou Netflix, Amazon, Apple TV nebo Disney+, i v době pandemie zvyšovali své zisky a potřebují vyrábět pro své předplatitele nový obsah. Navzdory pandemii pokračuje trend zvýšené poptávky po výrobě audiovizuálních děl na území ČR. Státní fond kinematografie se proto plánuje transformovat na fond audiovize, aby mohl podporovat i jiná než filmová díla, například herní průmysl.