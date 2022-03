Filmové pobídky by do ČR měly letos opět přinést až devět miliard Kč

Praha - Filmové pobídky by letos měly opět generovat osm až devět miliard korun jako v posledním roce před pandemií koronaviru. ČTK to řekla Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie, který filmové pobídky vypisuje. Zahraniční filmové štáby mají podle ředitelky několik let po sobě rostoucí zájem o natáčení v Česku. Poptávka po pobídkách roste od roku 2018, kdy začaly globální streamovací platformy investovat do vlastní výroby.

Rozmach původně streamovacích platforem v oblasti výroby dokládá letošní udílení cen americké filmové akademie. Oscara za nejlepší film poprvé v historii prestižních hollywoodských ocenění dostal snímek V rytmu srdce z produkce platformy Apple TV+, který porazil kritiky favorizovanou Sílu psa od společnosti Netflix.

V Česku by letos mělo například začít natáčení dalšího velkého seriálu Foundation 2 podle Isaaca Asimova, který vzniká pro Apple TV+. Spektrum pobídkových projektů je ale široké a zahrnuje i menší koprodukční, studiové, televizní i postprodukční projekty.

V současné chvíli je podle Bezděk Fraňkové zájem o natáčení v České republice dokonce tak velký, že kapacita systému filmových pobídek je pro letošní rok již naplněná. Státní fond kinematografie proto přerušil v lednu příjem nových žádostí o registraci pobídkových projektů. Dočasné pozastavení registrací se nyní prodlužuje, ředitelka fondu ale věří, že se přijímání žádostí o registraci na podzim znovu rozběhne. Příjem nových žádostí o registraci plánuje fond obnovit od 1. října.

Projektů, které se v současné chvíli již natáčejí nebo natáčení letos připravují, se tento krok nijak nedotkne. V současné době se v Česku natáčí projekty, které se převážně zaregistrovaly do systému filmových pobídek na konci roku 2021.

Fond kinematografie má ze svého rozpočtu každoročně vyčleněno na pobídky 800 milionů korun, po vyjednávání s vládou se v minulých letech podařilo rozpočet navýšit zpravidla o 500 milionů korun. Bezděk Fraňková dlouhodobě upozorňuje, že tento způsob financování je neudržitelný a fond pracuje v nejistotě.

"Jsem rád, že se nám i přes neutěšený stav veřejných financí, který jsme zdědili po vládě Andreje Babiše (ANO), podařilo zajistit každoroční částku 800 milionů korun na financování filmových pobídek a zachovat tak systém jejich poskytování," uvedl ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Česká republika nabízí pobídku ve výši 20 procent z takzvaných uznatelných nákladů. Pobídkový proces je třífázový. Samotnému natáčení předchází právě registrace projektů, které plánují v České republice natáčet. Třetí fází je audit a vyúčtování finančních prostředků, které filmové štáby utratily za české služby a výrobky. K vyplacení částky filmové pobídky dochází až na konci procesu.

V minulých letech se tak v ČR mimo jiné natáčel například The Gray Man s Ryanem Goslingem nebo seriál Carnival Row s Orlandem Bloomem. Dokončilo se pokračování vysokorozpočtového projektu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem nebo druhá řada seriálu The Wheel of Time s Rosamundou Pikeovou.