Filmová škola uvede dokument o Kocábovi, ocení Ondřeje Vetchého

Letní filmovou školu v Uherském Hradišti (LFŠ) zahájí režisérka Olga Sommerová se svým dokumentem o Michaelu Kocábovi, který na festivalu uvede ve světové premiéře. Výroční cenu pořádající Asociace českých filmových klubů dostane herec Ondřej Vetchý, turecký režisér Semih Kaplanoğlu a kinař z Krnova Pavel Tomešek. Novinářům to dnes řekli pořadatelé Letní filmové školy, která se uskuteční od 29. července do 4. srpna.

Dokument Michael Kocáb - Rocker versus politik uvedou režisérka i jeho protagonista. Film je portrétem výrazné osobnosti, hudebníka, aktivisty a politika. Sommerová dnes řekla, že k nejvýraznějším počinům Kocába podle ní patří jím iniciovaný odsun sovětských vojsk z Československa po roce 1989. "Život a dílo Michaela Kocába považuji za naplnění myšlenky úloha osobnosti v dějinách, protože on toho skutečně pro tento národ vykonal mnoho," řekla.

Dalšími hosty festivalu budou režisérka, animátorka a pedagožka Michaela Pavlátová a německá scenáristka a režisérka Eliza Petkova.

Program festivalu se dělí do tří hlavních bloků, a to Historie, Současnost a Česko/Slovensko. Retrospektivu Letní filmová škola věnuje jednomu z nejslavnějších filmařů historie, španělskému režisérovi Luisi Buňuelovi. V rámci Filmové čítanky se představí Britská nová vlna, která koncem 50. let přišla se snímky o dělnických hrdinech, o odvrácené straně třídního systému a ztracených iluzích. Nejvíce prostoru dostane Tony Richardson se svými filmy Ohlédni se v hněvu, Kapka medu a Osamělost přespolního běžce. Promítat se budou i snímky Jacka Claytona, Johna Schlesingera nebo Lindsayho Andersona.

Do bloku Současnost patří třeba sekce Terra festivalis, která se zaměřuje na národní kinematografie prosazující se v poslední době na mezinárodní scéně. Letos představí výběr filmů z Portugalska. Sekce Východní přísliby odhalí nové talenty, porovná postavení žen v Kazachstánu i na Balkáně, zprostředkuje válečnou realitu Ukrajiny i sociální nešvary v Srbsku.

V bloku Česko/Slovensko je připravená obsáhlá retrospektiva režiséra Martina Friče, od jehož narození letos uplynulo 120 let. Sekce FAMU History se zaměří na takzvanou ztracenou generaci tvůrců, kteří školu absolvovali v době nastupující normalizace. Diváci se tak budou moci seznámit s filmy Angeliky Hanauerové, Vladimíra Drhy, Jaroslava Soukupa či Agnieszky Hollandové a osobně se setkat s Morissem Issou a Vlastimilem Venclíkem.

K programu Letní filmové školy patří také další výstava připravená Českou tiskovou kanceláří (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Nová venkovní putovní výstava vznikla u příležitosti 30. výročí rozpadu Československa a vzniku dvou nových národních států. Expozice s názvem Česko/slovenské okamžiky nabídne bezmála 130 snímků, které zachycují důležité i méně známé momenty ze společné historie, dvojího rozpadu československého státu, stejně jako vzájemné vztahy Čechů a Slováků v posledních 30 letech.